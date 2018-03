Un mexicano pasó 25 años en una prisión de EEUU por un crimen que no cometió

20/03/2018 - 18:13:07

RT.- A finales del año 1991, el inmigrante mexicano Vicente Benavides Figueroa, quien trabajaba en los campos agrícolas de Delano, en el valle de California, EE.UU., fue acusado de abusar sexualmente de Consuelo Medina, una menor de 21 meses de edad, que murió a causa de heridas severas en el cuerpo.



De acuerdo con la decisión de un jurado estadounidense, Benavides Figueroa fue inculpado por el homicidio de la menor y le imputaron los delitos de violación, sodomía y actos lascivos, por lo que en 1993 fue sentenciado a la pena de muerte en la Prisión Estatal de San Quintín, según publica Univision.



Cabe mencionar que unos días antes del altercado, la bebé había sido hallada en las inmediaciones de un apartamento en la comunidad de Delano, donde vivía con su madre y su hermana de 9 años. En ese momento, las dos menores estaban al cuidado de Vicente Benavides, novio de la mujer.



Pruebas falsas



Tras 25 años de prisión, el Centro de Recursos Hábeas Corpus (HCRC, por sus siglas en inglés) tomó el caso del hombre de 68 años de edad y descubrió que las pruebas por las que había sido condenado a la pena capital eran falsas. Debido a esto, la Suprema Corte de Justicia de California ordenó anular su sentencia.

Imagen ilustrativa. La casa de los horrores de Sevilla: Condenado por abusar de su hija y maltratar a otros seis hijos



Según el Registro Nacional de Exoneraciones, el caso de Vicente Benavides no es el único en EE.UU., ya que desde 1989 han sido liberados 2.186 reos que fueron inculpados en base a evidencia apócrifa o que carecía de elementos jurídicos, los cuales suman en conjunto más de 19.000 años de prisión injustificada.



Respecto al caso de Consuelo Medina, según la investigación de la cadena de noticias, la menor murió en noviembre de 1991 en una camilla del hospital UCLA Medical Center, luego de ser intervenida y permanecer una semana en "estado de coma por una lesión abdominal interna y un golpe en la cabeza".



Los médicos determinaron que no hay razones para indicar que se trató de un caso de abuso sexual.