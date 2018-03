Aclaran que Ministerio de Hidrocarburos no puede resolver conflicto por regalías de Incahuasi

20/03/2018 - 17:54:51

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo el martes que esa cartera de Estado no tiene competencia para resolver el problema del congelamiento de las regalías del campo de Incahuasi, que fue ordenada por una orden del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en tanto no se resuelva el problemas de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca.



"Ha habido este problema de Incahuasi que ha llegado a otra instancia y el Tribunal Constitucional nos ha ordenado a Yacimientos que se pare el tema del pago de regalías, entonces hoy estamos cumpliendo la sentencia del Tribunal", dijo a los periodistas locales.



Sánchez subrayó que ni el Ministerio de Hidrocarburos y menos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pueden solucionar problemas de límites comunales, municipales y departamentales; siendo que el Estado tiene otras instancias que determinan esa situación.



Varias instituciones de Santa Cruz, como la Gobernación, el Comité Cívico y la Asamblea Departamental, reclamaron y se declararon en emergencia por el congelamiento de las regalías del campo Incahuasi, porque sostienen que ese reservorio gasífero pertenece en su totalidad a ese departamento.