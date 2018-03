Maduro: Vergonzante y absurda orden ejecutiva contra el Petro



20/03/2018 - 17:54:09

VOA.- El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, calificó este martes de “vergonzante y absurda” la orden ejecutiva contra el Petro, la criptomoneda venezolana firmada el lunes por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



“Eso es un decreto vergonzante, absurdo, que fue solicitado por la oposición venezolana porque fue la AN la que aprobó un comunicado contra el petro. ¿Quién puede estar contra un instrumento monetario que va a ayudar a los venezolanos? Eso es para toda Venezuela”, señaló Maduro.



La opositora Asamblea Nacional aprobó un comunicado contra el Petro.



La Orden Ejecutiva de Trump prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses cualquier transacción que se lleve a cabo con el criptoactivo creado por el gobierno venezolano.



“Ayer ustedes vieron la maldad del gobierno de EE.UU. mientras en Venezuela nos dedicamos a trabajar. Yo fundé el año pasado la criptomoneda venezolana y como esto va bien y es bueno para todos los venezolanos (…) entonces ayer el Gobierno imperialista de EEUU sacó un decreto contra el Petro”, dijo Maduro.



Un funcionario estadounidense calificó el lunes a la criptomoneda venezolana como "un esfuerzo desesperado de un régimen corrupto para defraudar a los inversores internacionales".



Este martes, Maduro pidió la solidaridad de la comunidad internacional con su gobierno, al tiempo que denunció la presunta “persecución” del presidente Trump “contra el pueblo de Venezuela”, calificándola de “ilegítima, inmoral y absurda”.



Sin embargo, el mandatario venezolano prometió que "el Petro no lo para nadie". Sobre el decreto estadounidense agregó que es "infame y colonial" y llamó a Trump a no tratar a los países con desprecio. "Toma decisiones como si Venezuela fuera una colonia de EE.UU.", dijo.



El gobernante anunció la construcción de 236.000 nuevas viviendas en el estado Miranda, que dijo serán financiadas con el Petro.



Maduro criticó además las sanciones individuales contra funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, entre ellos el superintendente nacional de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, anunciadas también el lunes por el Departamento del Tesoro de EE.UU.



“Sancionaron a cuatro compatriotas, les prohibieron entrar y tener cuentas en EEUU. Mejor ni las califico porque si lo hago, se me va la mano. Pretenden sancionar a William Contreras, presidente de la Sundde, por tratar de impulsar el control de precios, por aplicar las leyes dentro de Venezuela para tratar de generar un control de precios y frenar la inflación inducida”, mencionó.