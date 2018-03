Trump felicita a Putin por su reelección y senador McCain lo critica



20/03/2018 - 17:52:15

VOA.- El presidente estadounidense Donald Trump felicitó por teléfono a su homólogo Vladimir Putin por su reelección, informó el martes el Kremlin.



En un comunicado, el gobierno ruso dijo que los dos mandatarios hablaron sobre la necesidad de limitar la carrera armamentista y llegar a una cooperación más estrecha en la búsqueda de mayor estabilidad mundial y en la lucha contra el terrorismo.



De inmediato, el senado republicano, John McCain, salió al frente para criticar el gesto del presidente Trump y escribió en su cuenta de Twitter que “Un presidente estadounidense no lidera el Mundo Libre felicitando a los dictadores por ganar las elecciones simuladas. Y al hacerlo con Vladimir Putin, el presidente Trump insultó a todos los ciudadanos rusos a quienes se les negó el derecho al voto en unas elecciones libres y justas”.



Por su parte, Trump y Putin durante su conversación también se manifestaron complacidos por el hecho de que están disminuyendo las tensiones en torno al programa nuclear de Corea del Norte, y hablaron sobre los conflictos en Ucrania y en Siria, añade la declaración.



Más tarde, desde la Oficina Oval, el presidente Trump dijo que quiere reunirse con Putin en un "futuro no muy lejano" para discutir la "carrera armamentista" entre Rusia y Estados Unidos.



La Casa Blanca, por su parte indicó que no hay planes específicos para una reunión entre el presidente Trump y su homólogo ruso.



Dijo que también quiere hablar sobre Ucrania, Corea del Norte y Siria con el líder ruso.



Los comentarios de Trump se conocieron después de lo que él dijo fue una "muy buena llamada" con Putin el martes por la mañana para felicitarlo por su reelección el domingo.



Rusia ha dicho reiteradamente que desea mejorar las relaciones con Estados Unidos bajo la presidencia de Trump. Pero las relaciones siguen tensas en medio de denuncias de que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 a fin de ayudar a la campaña de Trump.



Putin fue reelegido el domingo por una abrumadora mayoría para un nuevo mandato de seis años, en una votación en la que se vetó a su único rival serio.