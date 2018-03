Diputado chileno: Lo que pide Bolivia es muy poco al lado de todo lo que perdieron



20/03/2018 - 17:49:21

Bio Bio.- El diputado del Partido Humanista, Raúl Alarcón, conocido artísticamente como Florcita Motuda, se refirió a la demanda marítima que mantiene a Chile y Bolivia enfrentados en la Corte Internacional de Justicia.



“Lo que pide Bolivia es ¡muy poco!, es muy poco al lado de todo lo que perdió. Yo recomiendo ponerse al revés, imaginarse que nosotros somos Bolivia y perdimos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Al lado de eso, es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos”, dijo el cantante a The Clinic.



Alarcón agregó que este tema ni siquiera alude a la problemática interna, en cuanto el mar chileno es “de cinco familias para la eternidad, en un ley totalmente cuestionada y comprada”.



El cantante reveló que su primera esposa -hoy muerta- era boliviana. “A mi hija yo le iba a poner Bolivia. Pero ella misma me dijo que no le ponga Bolivia, porque la iban a molestar en clases. Entonces le saqué la B y quedó el Olivia. Así que yo pido encarecidamente, mar para la Olivia”.

La “ruta Guillier”



Respecto de la opción propuesta a futuro por el excandidato presidencial Alejandro Guillier, “territorio por territorio”, el diputado dijo que esa opción, como la propuesta por Mayol, son interesantes pues significan una relación bilateral, sin judicialización.



“Cuando se judicializa, todos pierden”, culminó el cantante, recomendando ponerse en el lugar del otro.