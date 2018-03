Arce: Posición de la Comisión de Venecia sobre reelección no representa a la OEA ni a NNUU

20/03/2018 - 17:37:48

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, aclaró el martes que la posición a favor de limitar los mandatos presidenciales que asumió la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, no representa a la Organización de Estados Americanos (OEA) ni a las Naciones Unidas (NNUU).



Un informe de la Comisión de Venecia, divulgado el lunes, estableció el rechazo a la reelección indefinida y a las disposiciones constitucionales que permitieron más de una reelección.



"La Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas, ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie, la oposición debe dejar de mentir", escribió Arce en su cuente en Twitter.



La anterior semana, Arce entregó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio luz verde a la repostulación de autoridades bolivianas, entre ellos el presidente Evo Morales, para los comicios de 2019.



Arce explicó a Almagro que la sentencia del TCP desarrolla el artículo 256 de la Constitución Política del Estado boliviano en función y en estricta aplicación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".



Almagro también recibió una copia de las sentencias y resoluciones constitucionales dictadas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua que coinciden en una interpretación similar de la sentencia 084/2017 dictada por el TCP de Bolivia.



No obstante, la oposición boliviana recurre a organismos internacionales para frenar la repostulación de Morales y anular el fallo constitucional que lo habilita para las próximas elecciones.