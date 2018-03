Notifican a Carlos Chávez para juicio por supuesta corrupción



20/03/2018 - 17:32:19

Sucre, (ABI).- La presidenta del Tribunal de Sentencia Tercero de Sucre, María Beth Vásquez, informó el martes que envió la notificación al ex presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez, para que comparezca en la audiencia que fue fijada para el 28 de marzo, en esa ciudad, para continuar con el juicio en su contra por supuesta corrupción.



En enero pasado, Chávez viajó a Brasil luego de cumplir con los requisitos que le impuso la justicia boliviana para que reciba tratamiento especializado por el cáncer que sufre en la ingle.



"Hemos dispuesto que él (Carlos Chávez) retorne a Bolivia, ahora otra cosa es el tema de salud, si él puede o no trasladarse hasta este tribunal, para continuar con el proceso", dijo a los periodistas.



La autoridad judicial aclaró que el desarraigo temporal fue otorgado al imputado del 19 al 25 de enero, para cumplir su tratamiento médico.



La jueza dijo que el imputado, a través de sus abogados, solicitó una ampliación de su desarraigo, sin embargo, tras confirmar que su restablecimiento es favorable, porque según un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), su vida no corre peligro en su traslado de Brasil a Bolivia.



"El médico forense certificó que el tratamiento que se realiza en el exterior del país, también lo puede efectuar en Bolivia", manifestó.



Chavez fue recluido hace dos años y medio en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, tras ser acusado junto a otros exdirectivos de presunta organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, beneficios en razón del cargo y otros delitos durante su gestión al frente de la FBF.