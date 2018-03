YPFB venderá 10.000 toneladas de urea para fertilizar campos de ingenios azucareros de Santa Cruz



20/03/2018 - 13:23:13

El Deber.- El propósito es este plan estrategico publico-privado es la producción este año de 80 millones de litros del ‘combustible verde’ para mezclar como aditivo con la gasolina y disminuir un 20% la importación de gasolina que representa, en valor, un ahorro para el país de Bs 400 millones.



Con este proyecto se estima una producción de 380 millones de litros de etanol hasta 2025 y una inversión privada del complejo cañero-azucarero de $us 1.600 millones.



El etanol es un combustible de origen vegetal que se produce a partir de la fermentación de materia orgánica y rica en azúcar (caña, maíz, sorgo, etc.), así como de la transformación en azúcar del almidón presente en los cereales. Se utiliza como aditivo a la gasolina.



El impacto de incorporar el etanol a la matriz energética nacional en los próximos ocho años trascenderá en un crecimiento del área cañera cultivada de 150.000 a 305.000 hectáreas, la sustitución de 380 millones de litros de gasolina por etanol, ingreso de $us 480 millones a las cuentas públicas, unos 27.000 empleos directos e indirectos y mitigar un 6% la contaminación de emisiones de CO2.



Con motivo del anuncio de venta de urea a los cañeros el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sanchez, aseguro que este es otro paso importante que da YPFB en procura de garantizar el fertilizante para generar mayor capacidad productiva en los cañaverales de Santa Cruz.



De acuerdo con las proyecciones de YPFB este año estiman concretar la venta de al menos 40.000 toneladas de urea en el mercado interno. Inicialmente las perspectivas eran 30.000 toneladas, pero el requerimiento del mercado esta siendo mas dinámico.