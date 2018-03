Insulza asegura que resoluciones de la OEA en tema marítimo no son vinculantes

20/03/2018 - 13:19:45

Los Tiempos.- El senador chileno y exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, contradijo el argumento de la jurista del equipo boliviano, Amy Sander, y aseguró que las resoluciones firmadas en este organismo internacional, en el tema marítimo, no son vinculantes.



"La OEA está para buscar acuerdos y no imponer cosas", dijo a los medios después de la exposición de Sander. En el segundo día de alegatos en la Corte Internacional de Justicia, la abogada detalló las 11 recomendaciones de la Organización que mencionan la necesidad de negociar una salida soberana al mar y que además en tres de aquellas Chile se unió al consenso.



Insulza argumentó que el hecho no obliga a Chile a negociar y que este país aparece más veces votando en contra. "Esas resoluciones como lo dijo ahí el agente se produjeron en un periodo en el que la situación internacional de Chile era muy precaria, estaba muy debilitada y naturalmente por el Gobierno militar que existía (...) la OEA no es un organismo supranacional sino que es multilateral, a mi juicio no son vinculantes".



Por su parte el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa dijo a través de su cuenta de Twitter que las 11 resoluciones de la OEA ratifican la importancia de resolver la mediterraneidad de Bolivia.



Insulza adelantó que este punto será parte de la réplica de Chile en La Haya.