El fundador de Amazon pasea con un perro que no es de carne y hueso

20/03/2018 - 13:09:41

RT.- El director ejecutivo y fundador de Amazon, Jeff Bezos, realizó un inusual paseo con el mejor amigo del hombre para dar inicio a MARS, la conferencia anual de robótica de su compañía en Palm Springs, California.



La exclusiva reunión de empresas de robótica y académicos, celebrada por primera vez en 2016, se centra en el aprendizaje automático, la automatización, la robótica y la exploración espacial.



El multimillonario publicó en Twitter una imagen de sí mismo "paseando" a SpotMini, un perro robot, desarrollado por Boston Dynamics.



SpotMini pesa aproximadamente 25 kilos y es alimentado por una batería eléctrica recargable, según el sitio web de Boston Dynamics. También es el robot "más silencioso" que la compañía ha construido, y puede recoger y manipular objetos.



Bezos ha estado mostrando a sus "amigos" robots desde la conferencia del año pasado, donde manejó un robot de 4 metros de altura llamado Method-2, creado por la compañía surcoreana Hankook Mirae.



I just got to pilot an awesome (and huge) robot thanks to Hankook Mirae Technology. Nice! #MARS2017 pic.twitter.com/MvN6ghEYFi — Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 de marzo de 2017