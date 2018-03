Trump quiere reunirse con Putin para discutir una carrera armamentística que se sale de control



20/03/2018 - 13:06:47

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado que podría reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en un futuro próximo.



"He hablado por teléfono con el presidente Putin. Lo felicité por la victoria en las elecciones. Posiblemente nos reunamos en un futuro no tan lejano para discutir una carrera armamentística que se sale de control", ha expresado el mandatario.



Trump ha agregado que en ese encuentro también estaría dispuesto a hablar sobre Siria, Ucrania y Corea del Norte.



En la conversación telefónica, ambos líderes se expresaron "a favor de desarrollar una colaboración práctica en distintos ámbitos, incluida la estabilidad estratégica y la lucha contra el terrorismo internacional", informó el Kremlin en un comunicado.



En las elecciones presidenciales que se celebraron en Rusia el 18 de marzo, Putin logró un 76,66 % de los votos tras el recuento del 99,84 % de las actas. La Comisión Electoral rusa debe determinar los resultados finales en un plazo no superior a 10 días tras la votación.