Rada critica opinión de Comisión de Venecia sobre límite de mandatos y aclara que no es parte de UE

20/03/2018 - 13:03:10

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aclaró el martes que la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, "no forma parte de la Unión Europea (UE)", y criticó la opinión de esa organización sobre el límite de mandatos presidenciales, además que estableció que sus decisiones "no tienen carácter vinculante".



"Esa denominada Comisión de Venecia, que se llama así por el lugar donde se reúne, es una entidad que fue creada en 1990, es un órgano consultivo y no deliberativo, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, son opiniones que puede emitir sobre distintos temas", dijo en conferencia de prensa.



El lunes, la Comisión de Venecia difundió un informe a solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que señala que "la reelección no es un derecho humano como tal, sino una modalidad del derecho a ser elegido".



Esa posición fue replicada por el expresidente Jorge Quiroga en su cuenta de Twitter, quien pidió por ese medio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, revisar ese material.



Rada criticó que el exmandatario realice esa actividad en momentos en el que el país se centra en la presentación de los alegatos orales de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y lamentó que incurra en "imprecisiones y falsedades" para confundir y "mentir premeditadamente" a la población sobre el derecho a la reelección como lo hizo la oposición en otras ocasiones.



"La versión que ha dado el señor Quiroga huele a mentira, es una nueva mentira, que nos recuerda a una mentira que se propagó cuando supuestamente se presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", advirtió.



El Ministro de la Presidencia dijo que sería paradójico que una instancia de la UE se manifieste contra la reelección cuando en Alemania, una de las primeras potencias de esa región, se haya elegido por cuarta vez consecutiva a la canciller Angela Merkel para asumir el mando de ese país.



"Paradójico que una entidad denominada Comisión de Venecia pretenda dar recetas a otros lugares del mundo cuando en su propio continente está un ejemplo paradigmático de reelección y estabilidad política", sostuvo Rada.



La autoridad pidió a los actores políticos de oposición evitar engañar a la opinión pública utilizando los medios de comunicación para mostrar que todo un continente, en este caso Europa, se habría pronunciado en contra de un derecho, situación que "no tiene sentido".



Asimismo, recordó que "la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilita al compañero Evo Morales para una nueva relección no es un caso único en Latinoamérica, (porque) hay unos tres países que ya han seguido por ese camino", como Nicaragua, Costa Rica y Honduras.