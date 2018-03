OEA declaró reivindicación marítima de Bolivia asunto de interés hemisférico y expidió 11 resoluciones



20/03/2018 - 12:50:38

La Haya, (ABI).- La abogado de Bolivia, Emy Sander, expuso el martes, uno a uno y al dedillo, las 11 resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), principal organismo hemisférico adherido por Chile y Bolivia en sus nacientes, en 1948, a favor de la reintegración marítima boliviana entre 1980 y 1999.



La abogado anglosajona reseñó que las "resoluciones (de la OEA) fueron ""Bolivia y su falta de litoral", era una preocupación para el hemisferio y todos los Estados (miembro) se comprometen a ayudar".



Al subrayar que la OEA declaró de interés "hemisférico permanente" la reinserción marítima de Bolivia, en 3 de las 11 resoluciones, homologadas por Chile, la letrada señaló, a los 15 magistrados de la CIJ, que escucharon por segundo día consecutivos los alegatos bolivianos, los actos legales que obligan a La Moneda a negociar con Bolivia una salida propia al mar Pacífico.



"En 1980 (la OEA) se refería al hecho de que era de interés permanente y que se halle una solución equitativa, Se insta a iniciar un diálogo para hallar una solución satisfactoria. En 1981, con argumentos similares. En 1983 recomendó que iniciara un proceso de acercamiento para resolver las dificultades e, incluso, una fórmula para dar una salida al Océano Pacífico. Esta última fue iniciada en noviembre de 1983, cuando cada palabra fue objeto de debates antes de la presentación" al pleno de la Asamblea, argumentó.



Fundada en 1948 en Bogotá, la OEA reúne a 35 países del hemisferio sur.



Sander describió que la primera resolución a favor de la satisfacción de Bolivia, para reconectarse con el mar que resignó en 1879,400 km de litoral y 120.000 km2 de desembocadura, cuando fuerzas armadas de Chile invadieron el entonces puerto de Antofagasta, se dictó en 1979, en La Paz.



De acuerdo con la letrada británica al servicio de la causa boliviana, Chile desestimó el actuar de la OEA en esta materia, en la dúplica con que, por escrito, contestó los argumentos de la Memoria boliviana.



"La dúplica de Chile desestima estas resoluciones a favor de la satisfacción de la aspiración boliviana de reconectarse con el mar. Chile declara (en su memorial) que las declaraciones no crearon obligaciones" y, de acuerdo con la doctrina del derecho internacional, "esto no es así", precisó.



En franca contestación a la dúplica chilena presentada a la CIJ, Sander alegó, en base del artículo 44 de la Carta de la OEA, que las recomendaciones del organismo, en este caso para alcanzar un acuerdo sobre la reinserción marítima de Bolivia, mediterránea hace 139 años, "no pueden negarse".



La jurista se refirió a la decisión del gobierno del presidente, Sebastián Piñera, de cerrarse a negociar con Bolivia bajo el concepto de que el Tratado de 1904 sentencia los límites entre las dos naciones sudamericanas y, por el principio de intangibilidad de este tipo de instrumentos internacionales, Chile nada tiene pendiente con su vecino andino amazónico.



"Conforme al artículo 44 se limita al nivel de recomendaciones, no se pueden negar; Bolivia alega que tienen un efecto jurídico. La OEA ha identificado un diferendo y ha asumido. Bolivia alega que no puede ser que (las resoluciones de la OEA en esta materia) no tengan efectos jurídicos", argumentó desde el plano de la interpretación jurídica.



Que Chile, que además de alentar y encaminar una veintena de negociaciones bilaterales con Bolivia, por vía del intercambio de notas diplomáticas y actos legales válidos entre partes, suscriptos entre 1920 y 2011, no haya reconocido 8 de las 11 resoluciones de la OEA en el período 1980-99, no está facultado a incumplirlas, hizo notar en su alegato.



"Al ratificar la carta de la OEA optaron por convertirse en estados miembros con el propósito de fortalece la paz del continente y evitar posibles causas y resolver amigablemente" y la carta de la OEA "reafirma el principio de que la buena fe regirá a los Estados y los problemas serán resueltos pacíficamente", expuso Sander.