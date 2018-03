Cuba: Una cuestión de economía



20/03/2018 - 11:39:51

RT.- La economía cubana siempre ha sido objeto de intensos debates tanto a nivel local como internacional. Sujeta por décadas al bloqueo impuesto por Estados Unidos, Cuba ha tenido que navegar por diferentes planes económicos con los cuales ha tenido que experimentar en áreas como la dualidad monetaria y sostenerse principalmente de la mano de la industria turística. Desde La Habana, Luis Castro habla en "Cartas sobre la mesa" con sus invitados sobre los apremiantes problemas económicos de la isla.

Cuba tiene una serie de factores externos que presionan la economía y son imposibles de controlar. No tener acceso a créditos comerciales y no poder operar cuentas en dólares en ningún mercado internacional por el bloqueo de Estados Unidos obstaculiza el desarrollo económico del país, pero al mismo tiempo existen también factores internos que están en manos de los cubanos, sostiene Omar Everleny, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana.



Everleny opina que "la economía se ha abierto mucho más", pero es necesario resolver los problemas estructurales de la isla, uno de los cuales es la escasez de divisas, y aumentar la productividad. "Exportamos muy pocos productos e importamos muchos más", señala el investigador titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.



El experto apunta que es necesario "quitarles todas las trabas a todas las fuerzas productivas que existen en el país", porque "no puede pasar que todavía hoy muchas de las aspiraciones de un grupo de jóvenes sean la emigración".



Por su parte, Ariel Dacal Díaz, doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana y miembro del equipo de formación en Educación Popular del Centro Martin Luther King, cree que "Cuba tiene también capacidades para disminuir significativamente el impacto que puede tener el bloqueo".



"Un desafío que tenemos es repolitizar la economía", sostiene Dacal Díaz, quien puntualiza que la economía cubana se desarrolla según un proyecto socialista en un mundo capitalista y, a diferencia de China, Cuba es un país pequeño que cuenta con menos recursos.



Dacal Díaz detalla que Cuba técnicamente tiene una economía mixta, aunque con unos niveles de desarrollo "muy desiguales". La inversión extranjera también entra en el país, pero para mejorar la productividad cubana, así como su nivel de consolidación, es preciso resolver "el problema de la calidad de la aplicación de las políticas para las reformas" y organizar un uso eficiente de los recursos.



El doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de la Habana Hiram Marquetti, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de dicha universidad, sostiene que es necesario "repensar en la perspectiva del desarrollo".



"El desarrollo ha tenido un resultado positivo en el ámbito social, no acompañado de un soporte económico", señala.