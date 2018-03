Tucho: El que no quiera estar que se vaya

20/03/2018 - 08:57:09

Diez.- “El que no quiera estar que se vaya”, fueron las palabras del entrenador de Guabirá, Víctor Hugo Antelo, cuando los periodistas deportivos le consultaron por una supuesta camarilla del plantel hacia su persona. El DT azucarero no tiene problemas en dejar el cargo si se confirma los actos de indisciplina y adelantó que hablará con los futbolistas al respecto.



“No sé (camarilla), pero estará en la consciencia de cada uno. Hablaré con los jugadores y veré qué pasa, pero el que no quiera estar que se vaya o nos vamos nosotros. Si hay futbolistas que no quieren jugar, no hay problema, pero si es verdad lo que dice usted (al periodista) sería una traición y canallada”, manifestó Tucho.



La mala campaña de Guabirá en el torneo Apertura tienen al técnico en la cuerda floja, pues el conjunto azucarero es último del grupo A con seis puntos tras nueve partidos jugados y cada vez son menos las chances que tiene de clasificar a la siguiente ronda.



A tres semanas para el debut en la Copa Sudamericana frente a Liga de Quito, Tucho Antelo comentó que hablará con el plantel para tocar el tema de la supuesta camarilla y no descarta marchase de Guabirá.



Mojica, borrado



El volante del equipo azucarero, Gualberto Mojica, se encuentra en la congeladora. El DT Antelo comentó que las características de Matheo Zoch le agradan más que las del ‘Cabezón’, por lo que el joven futbolista seguirá ocupando el lugar del capitán en el onceno titular. “Matheo va a seguir jugando mientras yo esté acá”, finalizó.