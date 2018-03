Bolivia no viajará con todos sus convocados a Curazao

20/03/2018 - 08:56:05

Correo del Sur.- Tres de los cuatro jugadores “legionarios” de la selección de Bolivia, convocados por el entrenador Mauricio Soria, se sumarán recién a los entrenamientos de la Verde a pocos días de los dos partidos que se disputarán ante Curazao, el 23 y 26 de marzo, informó ayer la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Un comunicado de la FBF indicó que el arquero Carlos Lampe del Huachipato chileno, Alejandro Chumacero del Puebla mexicano y Bruno Miranda del DC United estadounidense, “se unirán” a la Verde después de que la delegación parta hacia el país caribeño hoy, martes.



Únicamente John García, que es compañero de Lampe en Chile, participó desde un inicio en los entrenamientos preparatorios para ambos partidos.



La nómina también está integrada por cinco jugadores de The Strongest e igual número del bicampeón boliviano Bolívar, tres de Blooming, otros tres de Oriente Petrolero, mientras que Wilstermann y Sport Boys aportan con dos futbolistas cada uno.



La selección boliviana viajará hoy rumbo a Willemstad con escala en Miami, donde se incorporarán Chumacero y Miranda, mientras que Lampe tiene previsto llegar directamente a Curazao.



Bolivia ocupa el puesto 47 en la clasificación de la FIFA, mientras que Curazao está en el 83.



La Verde, penúltima en la eliminatoria sudamericana de Rusia 2018, también prevé enfrentarse en un partido amistoso a Corea del Sur el próximo 7 de junio en Austria, días antes del debut de la selección asiática en el mundial.



Además, negocia un partido con Estados Unidos que podría realizarse en mayo en Filadelfia, en un choque entre dos equipos que no participarán en la próxima cita mundialista.



Soria busca tener la mayor cantidad de partidos internacionales con el objetivo de afianzar el equipo que disputará las eliminatorias que se jugarán para el Mundial de Qatar 2022.



DT Soria dará minutos de juego a los jóvenes



El entrenador de la selección boliviana, Mauricio Soria, ratificó su respaldo y confianza hacia los jugadores jóvenes que convocó para los dos partidos amistosos frente a Curazao en tierras caribeñas. El DT de la Verde anunció que le dará oportunidad de jugar a todos y que uno de sus objetivos es que los chicos se conviertan en la base del equipo a futuro.



Ayer, la Selección realizó un trabajo táctico con 15 jugadores en una jornada doble de entrenamiento. El viaje al país caribeño será a las 9:27 de hoy, martes. El arribo a Curazao está programado para las 21:52 (HB).