Jhasmani: Tenemos que soñar, es gratis, pero tienes que trabajar...

20/03/2018 - 08:54:14

EL Diario.- El mediocampista creativo Jhasmani Campos tuvo un encuentro frente a frente con el periodista Adrián Zalles, con el que hizo un repaso de toda su carrera deportiva, desde que se inició en la Tahuichi, hasta su paso por Bolívar, el fútbol tailandés y su actualidad en The Strongest, Un encuentro sincero, donde Jhasmani deja ver al ser humano por encima del jugador talentoso, que también tiene sueños y metas hoy con el Tigre.



P:¿Cómo llegas a The Strongest?



R: The Strongest me estaba hablando. Bolívar me contactó primero, antes tenía que hablar con Beñat, vine a su casa, estuve casi una hora reunido, al final él se va, la dirigencia no se qué esperó, me di cuenta que no era prioridad, estaba ahí The Strongest, hablé con el residente Salinas y en una hora se arregló.



P: ¿El presidente te llamó?



R: Lo hablamos por teléfono, mañana venite a la oficina me dijo, lo hicimos super rápido, un tipo muy serio, me gustó la forma en que me habló, había interés, valoró mi trabajo, luego me di cuenta de que este club tiene mejores condiciones que Bolívar.



P: ¿Cómo le veías como rival?



R: Fue siempre aguerrido, pero estar aquí es distinto, este club es como una familia, son diferentes, pero a la vez son grandes, estoy contento por estar en Bolívar y luego en el Tigre.



P: ¿Cuál es el sueño?



R:El de salir campeón, luego llegar lejos a la Copa Libertadores, hay cosas por mejorar, quien te dice que no se puede llegar hasta donde se llegó, esta no tiene que ser la excepción, hay que llegar lo más lejos posible.



P: ¿Sabías que el técnico César Farías pidió por ti?



R: Eso me estoy enterando, del deseo del profesor Farías, hubiera sido lindo estar en esa época, en la Copa le fue muy bien, hoy por hoy estoy feliz igual, en una institución seria, trabajadora. Tenemos que soñar, es gratis, si trabajas, si te dedicas, lo puedes conseguir, equipos inferiores a este club lo ha conseguido, tenemos un grupo complicado, pero este grupo tiene garra, corazón.



P: ¿Se te abrió el arco?



R: Sí, espero seguir aportando, sino es con goles con asistencias, hay que seguir mejorando…



P: ¿Cómo le pegas a la pelota?



R: Una le trata de pegarle recto, no cortado, y además ensayar bastante, siempre lo hago.



P: ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron en el fútbol?



R: Siempre tener los pies sobre la tierra, no por ser futbolista por horas ni mirar por encima al resto, la humildad te hace llegar lejos, te hace abrir las puertas.



CAMPOS Y SUS INICIOS EN EL FÚTBOL



P.- ¿Cómo se da el debut en el fútbol profesional?



R.- Mi debut fue el 2006 en Oriente Petrolero cuando estaba Víctor Hugo Antelo como entrenador. Fue difícil, no fue fácil porque jugaba como sub-20. Me acuerdo que ese partido empatamos de local y a la gente de Oriente no le gusta ese tipo de resultados.



Al siguiente año llega el técnico Néstor Clausen, que actualmente está en Oriente y me dio confianza para ser titular.



P.- ¿Néstor Clausen es buen técnico?



R.- Sí porque aprendí mucho de él. Me dio la continuidad en un momento que para un joven es complicado. Me da pena cómo está Oriente Petrolero.



Me acuerdo de Antelo porque me hizo debutar, pero no la pasé bien. En cambio, Clausen me dio la confianza que todo jugador necesita.



P.- ¿Luego de Oriente para dónde te marchaste?



R.- En Oriente Petrolero estuve cinco temporadas y Bolívar comenzó a mostrar mayor interés. Sentí que cumplí un ciclo en Oriente, porque incluso pude salir campeón. Mi primera opción fue jugar en el exterior, pero se dio todo para jugar en Bolívar y tengo un buen recuerdo.