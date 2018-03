Abogados del Tigre en contra de los miembros del TRD



El Diario.- La dirigencia de The Strongest realizó ayer una conferencia de prensa para criticar de manera pública la manera de actuar que tiene el Tribunal de Resolución y Disputas (TRD), en el caso de Diego Bejarano (jugador de Bolívar).



Bejarano demandó al presidente de The Strongest, César Salinas, por “acoso laboral”.



“Son actitudes que han ido sumándose, que nos han obligado a presentar una denuncia por prevaricato contra este Tribunal. Entre esta tarde (en referencia al lunes) y el martes prepararemos el documento en limpio para presentarlo, declaró Iturri en conferencia de prensa celebrada en las oficinas de la entidad”, dijo Martín Iturri en conferencia de prensa.



Según el abogado Iturri existe la intención de favorecer a Bejarano con la demanda para neutralizar la candidatura de Salinas, que busca la silla presidencial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



“Lo único que queremos es equidad, eso no lo percibimos en el Tribunal en el entendido de esta parcialidad, a la hora de tratar a una y otra parte, nos preocupa y pensando que el fallo no sea favorable podemos recurrir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que ya dio jurisprudencia en un caso similar”, explicó el abogado.



The Strongest también debe afrontar otra demanda en el TRD, en el caso del defensor Maximiliano Ortiz. Blooming consideró que Ortiz se marchó al club paceño y tenía contrato vigente con la entidad cruceña.



El dirigente atigrado Martín Iturri se estrelló contra Carlos Ribera, presidente de la FBF, debido que quieren inhabiitar a los representantes de la Asociación Cruceña de Fútbol que anunciaron su intención de votar por César Salinas, candidato de The Strongest para la FBF.