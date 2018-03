Wilstermann descarta jugar amistoso en receso liguero 



20/03/2018 - 08:50:54

Opinión.- El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, adelantó no tienen planificado disputar partidos amistosos durante el receso liguero, considerando que los futbolistas salieron de una etapa exigente de partidos seguidos.



“No, no para nada. Venimos de un trajín de partidos que fue terrible. Jugamos dos y hasta tres partidos por semana”.



El directivo considera favorable que los futbolistas tengan un “descanso” para que se recuperen físicamente y, en algunos casos, se recuperen de sus lesiones.



“El propósito es que los jugadores aprovechen el receso liguero para que lleguen en óptimas condiciones físicas a los partidos de la décima fecha”.



Según el plan de trabajo del director técnico Álvaro Peña, el plantel de jugadores retornará a los entrenamientos el jueves (15:00) en el complejo deportivo de la laguna Alalay.



“Es un descanso merecido que tienen los futbolistas, luego de lo que están haciendo en el campeonato. Es necesario que recobren fuerzas para encarar lo que resta del certamen”.



Aprovechando los cuatro días de descanso, algunos futbolistas determinaron viajar a sus ciudades de origen para pasar algunos días con su familia.



El plantel aviador es líder del grupo “A” con 20 unidades y tiene en sus filas al goleador del torneo Gilbert Álvarez (6 tantos). Además, posee el ataque más efectivo del campeonato con 20 dianas en nueve fechas.



El próximo cotejo de los Rojos será el sábado 31 de marzo frente a Guabirá, en el estadio Municipal de Sacaba (15:00).



“El equipo está afianzando su juego y nos hace soñar con conquistar el título nacional. Sabemos que no es fácil, pero estamos seguros de que podemos conseguir la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año”.