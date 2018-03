Adiós a Julio Garrett Aillón



20/03/2018 - 08:45:54



Correo del Sur.- Se apagó la luz para Julio Garrett Aillón, vicepresidente de Bolivia entre 1985 y 1989, enamorado de su natal Sucre, a la que le dedicó esfuerzos hasta sus últimos años. Ocurrió ayer por la madrugada, tras varios días hospitalizado. Un problema cardíaco pulmonar segó la vida del patricio chuquisaqueño que con 92 años dejó un gran legado político.



Político de la vieja guardia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), ayer una bandera rosada yacía sobre el ataúd en el velorio, donde varias personas recordaron desde su aporte en distintos ámbitos hasta su picardía chuquisaqueña, que lo caracterizó hasta el final.



Los libros de historia recogerán las actividades que realizó, pero algunos pasajes de su vida sólo quedarán en la memoria de quienes lo conocieron.



“La vida política de Julio Garrett fue una vida de entrega total a los conceptos de democracia, justicia social, defensa de los recursos naturales y defensa de la dignidad del hombre, no hay espacio que no estuviera ligado a esos principios. Desde muy joven se destacó por ser un luchador en la Universidad, luego como catedrático, Rector de la Universidad Técnica de Oruro, Senador de la República y militante del MNR desde 1973, llegando a concluir su destacada vida política como Vicepresidente”, destacó el ex senador y ex constituyente Guillermo Richter, en una entrevista con este diario.



Uno de los pasajes de la historia que no está escrito en los libros de historia es la asunción constitucional de Garrett Aillón a la Presidencia de la República por unos días el año 1984, cuando se gestaba un golpe de estado militar y el presidente Hernán Siles Suazo fue secuestrado.“Garrett fue un hombre importante para la recuperación de la democracia en Bolivia, ya que como presidente del Senado podía quedarse en el mando del país mientras se gestaba un golpe de estado, pero su intención siempre fue devolver la democracia al pueblo”, acotó Richter.



Sobre este pasaje de la historia, su hijo Julio Garrett Kent destacó esta asunción constitucional que hasta hace poco ellos también desconocían: “Jaime Paz Zamora renunció al cargo y sólo quedó Hernán Siles Suazo y mi padre que era el presidente del Senado asumió el cargo tras el rapto del presidente que fue unos días, esto no está en los libros de historia pero pasó”.



Otro de los hombres fuertes del MNR, Reynaldo Peters, enfatizó que Garrett fue pieza fundamental para la estabilización económica del país, ya que las administraciones de los militares con sus golpes de estado provocaron que el país ingresara a una crisis hasta llegar a una hiperinflación. “En el periodo de la presidencia de Víctor Paz Estenssoro cuando Julio era vicepresidente, apoyó a estabilizar el país aplicando el 21060 que fue algo duro, pero el país se moría”, recordó.



RECONOCEN SU LEGADO



Tras conocer el fallecimiento del patricio chuquisaqueño, ex mandatarios y el mismo presidente Evo Morales expresaron sus condolencias en las redes sociales.



“Lamentamos el fallecimiento del ex vicepresidente de Bolivia, diplomático, senador y fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar, Julio Garrett Aillón. Nuestra solidaridad con su familia y el reconocimiento a su trayectoria política, pese a nuestras diferencias ideológicas", escribió en su cuenta en Twitter el Primer Mandatario.



Silvia Salame, ex presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, también se pronunció por la pérdida del reconocido político.



“Lamentó profundamente comunicar que hoy ha dejado de existir el Dr. Julio Garrett Aillón, preclaro hombre chuquisaqueño, el ICACH le confirió la Medalla Manuel Durán Padilla, máxima distinción que confiere, por ser uno de los abogados más ilustres de Chuquisaca”, escribió en su cuenta en Facebook.



El ex presidente Carlos Mesa desde Holanda publicó en su cuenta de Twitter: “Mis condolencias a la familia de Julio Garrett, figura destacada de la historia democrática del país. Vicepresidente, Presidente del Senado, Ministro de Relaciones Exteriores y rector universitario”.



El ex presidente Jorge Quiroga también expresó su pesar en la misma red social. “QEPD nuestro ex-Vicepresidente de Bolivia Julio Garrett Aillón, eximio servidor público, notable chuquisaqueño y un gran boliviano”.



"Nuestra Universidad está de duelo, ha fallecido nuestro primer rector y fundador de esta institución, Julio Garrett es una personalidad a quien le debe Sucre la sede central de la Universidad Andina", expresó el rector de la Universidad Andina, José Luis Gutiérrez.



“Ha fallecido Julio Garrett (Q.E.P.D.) hombre de bien, de lucha y de profunda convicción democrática El CPN, el Jefe Nacional, las direcciones departamentales y la militancia en general expresan su más sentidas condolencias a la familia doliente”. Se publicó en la cuenta de Twitter del MNR.



“Ha fallecido el Dr. Julio Garrett Aillón. Fue Vicepresidente, varias veces Senador y Embajador en varios países. Un hombre como pocos, asombrosamente visionario. Patricio para Chuquisaca. Líder indiscutible hasta sus casi 100 años. Ejemplar amigo. Y en lo personal, a pesar de las diferencias ideológicas, un verdadero Maestro”, expresó el diputado Horacio Poppe.



Tras su vida política, Garrett fue parte importante de CORREO DEL SUR como miembro de su Consejo Editorial, desde 1999, cuyo funcionamiento duró un quinquenio. Continúo como asesor del diario, a partir de la promoción de varios proyectos de desarrollo para Chuquisaca, en los que este diario también tuvo un papel importante.



Más del trigésimo tercer vicepresidente de Bolivia



Nació en Sucre el 22 de mayo de 1925 y se formó como abogado en la Universidad San Francisco Xavier. Se desempeñó como Secretario General de la Federación de Estudiantes de Chuquisaca y fue premiado por la Universidad con una beca para seguir estudios en el Instituto Rio Branco, de Itamaraty (Brasil), como el mejor alumno egresado de la Facultad de Derecho.



Realizó estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, a su retorno y por concurso asumió la Cátedra de Sociología de la Universidad Técnica de Oruro, donde años más tarde fue elegido rector por dos periodos, en cuyo ejercicio inició la construcción de la “Ciudad Universitaria“.



Fue senador por Oruro (1966) y presidente de la Cámara Nacional de Minería, donde su acción principal estuvo centrada en la fundación de la Fundición de Estaño Vinto (1969-1973).



Políticamente defendió el establecimiento de relaciones con los países socialistas y fue nombrado primer Embajador de Bolivia en la extinta Unión Soviética (1969-1973).



En diciembre de 1973 ingresó al MNR y en enero de 1974 fue desterrado junto con el doctor Víctor Paz Estenssoro, permaneció en Paraguay y Argentina en el exilio por cinco años, hasta 1979, cuando retornó al país. Fue elegido senador (1979) y luego ministro de Relaciones Exteriores (1979 – 1980). En 1980, fue elegido nuevamente senador. Apresado por el gobierno de Luis García Meza, volvió a sufrir el destierro.



Con la restitución de la democracia en 1982 formó parte del congreso y fue elegido Presidente del Senado (1982-1985). En 1985 fue elegido Vicepresidente de la República de Víctor Paz Estenssoro (1985 – 1989). En ejercicio de la Vicepresidencia creó la Universidad Andina Simón Bolívar. En 1989 fue elegido senador por Oruro, elección que fue invalidada fraudulentamente por la Corte Electoral de entonces.



En 1992 el Parlamento Andino lo nombró Rector de la Universidad Andina. En 1993 fue elegido por quinta vez senador por Chuquisaca, cargo que ejerció hasta 1995, cuando fue elegido Embajador de Bolivia en Argentina. Ejerció este cargo hasta 1997. A su retorno al país, fue nombrado nuevamente Rector de la Universidad Andina.



En 2011 Garrett dejó el rectorado de la U Andina dedicándose enteramente desde ese año a la Fundación Mariscal Antonio José de Sucre.