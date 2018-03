Gremiales piden que luego del traslado se eviten nuevos asentamientos en Los Pozos



20/03/2018 - 08:43:38

El Deber.-Es impresionante ver el monstruo en que se han convertido los alrededores del mercado Los Pozos, debido a la presencia de miles de puestos del comercio informal que han tomado los espacios públicos, donde una parte, la que se denomina mercado modelo, costó $us 12 millones a los 1.200 miembros de las cuatro asociaciones que lo componen; los que ahora no ven la hora para que la Alcaldía imponga el tan mentado orden, pues han llegado al extremo de no poder restaurar el edificio debido a que no hay espacio por dónde meter material de construcción.



La municipalidad, a través de la presidenta del organismo deliberante, Angélica Sosa, ha ratificado el anuncio que hizo conocer la semana pasada de que la fecha del inicio del traslado de los comerciantes ambulantes será el próximo lunes al nuevo edificio de la avenida Alemania, casi octavo anillo, el que reúne condiciones sanitarias y otros servicios indispensables que lo convierten en un mercado modelo.



“La ciudadanía es testigo de que llevamos más de un año de reuniones diarias de coordinación, con mesas de trabajo para tomar en cuenta todos los detalles, como fichas de relevamiento y otros, para atender este problema social con el respeto que se merecen los comerciantes”,

dijo Sosa.



En una de las dos sesiones del Concejo Municipal que se llevarán a cabo hoy será tratado el proyecto de ley específico del traslado de los minoristas de Los Pozos. Según el concejal Johnny Fernández, en la norma debe estar incluida la cantidad de líneas de micros que deben pasar por el nuevo mercado y también la disminución de micros que deben circular por las calles Aroma y Charcas para que se implante el orden.



Norma incumplida



Wálter Ramos, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Comercio Minorista en Bazar, que agrupa a las cuatro asociaciones del mercado modelo Los Pozos, aseguró que apoya el anuncio de la comuna de trasladar a los informales porque les hacen competencia desleal, porque ha obligado al 20% de sus socios a vender en las aceras y en calles aledañas.



Ramos recordó que cuando Guido Nayar era presidente del Concejo fue aprobada la ordenanza 062/2002, en la cual se prohibió el asentamiento en áreas adyacentes, bajo pena de decomiso y multas económicas.



“Como comerciantes propietarios del mercado Los Pozos esperamos que la comuna realice un efectivo traslado, con orden, y que se recuerde que la ordenanza 062/2002 habla de usar la fuerza pública en caso de no poder efectuarlo. La Alcaldía nunca debió transar una salida con los ambulantes”, explicó Ramos.



El dirigente también aseguró que una vez realizado el traslado, los asociados del mercado modelo tienen la obligación de replegarse dentro del edificio, pues el argumento del desdoble fue porque no vendían ni una prenda al día por causa de los informales.



“Los puestos, en especial los del tercer piso, son usados como depósitos porque los propietarios salen a vender en las aceras, tal como lo hacen los ambulantes, los cuales se regresaron luego del traslado que hizo el exalcalde Johnny Fernández, realizado el 7 de marzo de 1998, cuando los llevó al mercado Mutualista”, recordó.



Johnny Fernández lamentó que los alcaldes posteriores no hayan hecho uso del instrumento legal.



“Proliferaron los vendedores en los espacios públicos por la falta de controles, que deben ser permanentes y sostenidos, respaldados en esa ordenanza que no ha sido derogada. Ahora está por tratarse una ley donde también se debe controlar la circulación de micros que son los que causan caos”, añadió el exburgomaestre.



La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, aseguró que una vez iniciado el retiro hacia el nuevo mercado no permitirán vendedores en las calles.

“La comuna viene realizando un proceso de fiscalización de licencias de funcionamiento de los propietarios o arrendatarios de locales en Los Pozos, los que, cumplidas las instancias de ley, deberán permanecer dentro del espacio físico declarado en sus documentos tributarios”, añadió.



Amenaza

Rodolfo Ochoa, dirigente de la Federación de Gremiales Independientes de Los Pozos, advirtió que puede haber resistencia al traslado debido a que la comuna no buscó el consenso con el sector.



Zona de riesgo



Ordenanza olvidada

La ordenanza 062/2002 respalda el combate a los vendedores informales alrededor de Los Pozos, incluso pidiendo el apoyo de la fuerza pública.



Calle peatonal

Debido a la proliferación de los informales, la calle 6 de Agosto, entre Aroma y Quijarro, se ha convertido en peatonal.



Casi llegan a El Arenal

Han sido tomadas por los comerciantes las calles Campero, Abaroa, Quijarro, Charcas, Suárez Arana y Adán Gutiérrez, así como Caballero, Murillo y 6 de Agosto, que ingresan al parque El Arenal.