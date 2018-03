Desfalco al Banco Unión deriva en cinco casos



20/03/2018 - 08:32:51

El Diario.- La investigación por el desfalco de 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión derivó en cinco casos, relacionados con extorsión a los implicados y el robo de los ocho celulares de oficinas de la Fiscalía Departamental, pero ninguno plantea la búsqueda de los ocho celulares robados.



Según antecedentes, el primer caso es donde ya se tiene identificado a Juan Pari Mamani como principal autor, en complicidad de su amante, la argentina Regina Cagnola, cuatro amigos de colegio, dos choferes, los empresarios Juan Carlos y William Gott, funcionarios del mismo Banco Unión y la familia de Pari.



En ese caso, se han detectado al menos 50 bienes adquiridos con el dinero sustraído por Pari que cumplía el rol de Jefe de Operaciones en la agencia de Batallas y se tiene cerca de 40 personas investigadas.



El segundo caso es donde los hermanos Gott afirman ser víctimas de extorsión por parte de un exempleado, Amilcar Heredia, quien les aseguró que tenía contacto con el juez y fiscales para no ser implicados.



El tercer caso, está referido a los ochos celulares robados de oficinas de la Fiscalía departamental, donde se imputó por los delitos de incumplimiento de deberes, peculado y hurto al investigador, teniente Brayan Aguilera.



En el cuarto caso, se investiga la denuncia de extorción que presentó Alexis Calderon (amigo y socio de Pari) contra el fiscal suspendido, Erlan Almanza, a quien asegura haber entregado 5.000 dólares y era presionado para pagar otros 15.000.



El quinto caso, también es contra Almaza, por el delito de estafa, presentado por Pari, quien asegura que el fiscal le pidió otra suma de dinero y un auto de lujo.



Ramiro Jarandilla, es el fiscal asignado en los cuatro primeros casos y aún se desconoce el último caso radicado en la unidad Económico Financieros de la Fiscalía.



Recordemos que junto a Almanza, el desfalco al Banco Unión era investigado por Daniel Ayala, quien renunció hace tres semanas y ambos conocieron el inicio de la investigación contra Heredia (segundo caso) que fue remitido al penal de San Pedro.



En tercer caso, ambos fiscales conocieron y anularon el informe emitido por el investigador Aguilera, el 23 de octubre cuando se conoció el robo de los ocho celulares, que pertenecían a los dos choferes y los cuatro amigos de colegio de Pari.



Según informó el fiscal Jarandilla, en los otros dos casos abiertos contra Almanza, este aún no prestó declaración informativa pero ya se tienen colectados dos audios.



En el primer audio, Pari afirma que Almanza recibió el dinero, pedía un vehículo y había cumplido con hacer desaparecer los celulares de los ocho implicados.



En el segundo, se escucha la conversación entre la pareja de Calderón y Almanza, donde esta le recuerda que se le entregó 5.000 dólares y le asegura que ya tenía otros 15.000 para ser entregados en persona con el fin de que favorezca a Calderón en el pedido de cesación a la detención preventiva.



Almanza reconoció que se trataba de su voz pero si bien asegura que el audio ha sido tergiversado y tiene pruebas de su inocencia, hasta la fecha no se conoce descargo alguno.