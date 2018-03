Adepcoca masificará sus medidas para recuperar su sede



20/03/2018 - 08:29:04

El País.- Dirigentes cocaleros de Los Yungas miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, anuncian que masificarán sus medidas de presión hasta recuperar su sede en La Paz, tomada por comerciantes minoristas supuestamente afines al Gobierno. También negaron el arresto de su máximo dirigente, Franklin Gutiérrez.



Este lunes cientos de productores de coca de Los Yungas ingresaron en marcha a la ciudad de La Paz, hasta llegar a inmediaciones de Adepcoca con el objetivo de recuperar su sede ubicada en la zona de Villa Fátima tomada en días pasados por un Comité Ad Hoc -según denunciaron- afines al Gobierno. Efectivos policiales que custodian ese edificio impidieron la retoma de la sede.



Enfrentamientos con la policía

Se registró un enfrentamiento con la Policía que terminó con la gasificación a los productores de la hoja milenaria, además se reportó varios arrestados y heridos, en el lugar también se pudo evidenciar la presencia de un carro Neptuno. Circuló información extraoficial de que el dirigente Gutiérrez había sido arrestado, aunque luego desmintieron el hecho.

El dirigente cocalero de la provincia Inquisivi, Reynaldo Laura aseguró que Gutiérrez se encuentra a buen resguardo y anunció la masificación de las medidas para recuperar la sede de Adepcoca.

“Cualquier situación puede ocurrir, pero al momento tenemos entendido que (Gutiérrez) está bien resguardado, está por ahí, porque al final lo que el Gobierno está haciendo es perseguir a todos los dirigentes (…) vuelvo a recalcar que está a resguardo y ojalá no ocurra nada de esa situación”, aseguró Laura.

Señaló que la Policía protagonizó una “intervención cobarde” por el uso de gases lacrimógenos, lo que dispersó a los movilizados, no obstante aseguró que se encuentran reagrupándose para volver a movilizarse mañana en La Paz, “porque nuestra casa grande de Los Yungas no puede quedar en manos del Gobierno, nosotros somos socios y no vamos a permitir”, dijo.

Franklin Gutiérrez había sido ratificado como presidente de Adepcoca en una asamblea, en el mismo encuentro rechazaron la división promovida por el Gobierno mediante un Comité Ad Hoc; quemaron las credenciales del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro GarcíaLinera. Ambos mandatarios eran miembros honorarios de Adepcoca, pero fueron expulsados en la Asamblea.