Ponen pollera a dirigente que solicitó revocatorio



20/03/2018 - 08:18:30

Página Siete.- Un grupo de representantes de la organización Bartolina Sisa vistió con manta y pollera a Miguel Ruiz, dirigente de la Central Campesina Cordillera y miembro de Control Social del municipio de Cabezas de Santa Cruz, porque solicitó el revocatorio del alcalde por el MAS, Rodolfo Vallejos.





Después de este hecho, Ruiz llegó ayer a la capital cruceña para denunciar este atropello y pidió ayuda al Defensor del Pueblo y a Derechos Humanos. Además, manifestó que la vestimenta de una mujer de pollera representa a una señora trabajadora y no así alguien quien merezca menosprecio como lo quisieron hacer ver las “Bartolinas”.





“Me apena (lo sucedido). Yo soy de una familia humilde, de una familia campesina. Mi mamá es de pollera y habría que preguntarles: ¿Qué significado tiene la pollera? Para mí tiene significado de una mujer trabajadora, una mujer luchadora, un símbolo de lucha. Además, Bartolina para mí significa mucho y me apena que estas señoras (dirigentas) utilicen la pollera como un acto de menosprecio”, dijo.





Ruiz, como dirigente de la Central Campesina Cordillera y miembro de Control Social, fiscalizó obras y licitaciones donde, según él, encontró algunas irregularidades que no fueron aclarados por el alcalde Vallejos. Por esta razón, anunció que presentará una solicitud para revocar al Alcalde de aquella región. Esta información la hizo luego de un taller de capacitación del Tribunal Electoral Departamental (TED) en el que explicaron cómo realizar dicho proceso.





Luego de enterarse de su anuncio, algunas mujeres de la organización Bartolina Sisa arrinconaron a Ruiz y le pusieron a la fuerza la pollera y la manta.





“Desde 2016 hay evidencias de falta de transparencia, hay nepotismo, hay corrupción, hay abuso de poder. Se han dado avasallamientos. Eso no entra en la cabeza de este Gobierno que pregona (lucha contra la corrupción) pero hay servidores públicos que están avasallando tierras fiscales”, dijo.





La secretaria de las Bartolinas de Santa Cruz, Leandra Mamani, dijo que se castigará a quienes cometieron este hecho de ser comprobado. “La ley dice, no al abuso. Nosotros estamos luchando contra la discriminación y si tiene razón nosotras como mujeres vamos a hablar con las hermanas”, indicó.