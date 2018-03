Expertos ven que Chile minimizará sus compromisos y será más duro



20/03/2018 - 08:17:02

Los Tiempos.- Chile intentará demostrar que sus compromisos no generaron ninguna obligación jurídica para negociar y endurecerá su posición hacia Bolivia debido a la línea política del nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, aseveraron a Los Tiempos tres analistas, luego de la primera jornada de alegatos orales que se realizó ayer en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



La abogada internacionalista Karen Longaric aseguró que Bolivia sólo le ha pedido a la Corte que Chile se siente a negociar, y ayer el agente precisamente ha sido enfático en este tema; pero si la tesis de Bolivia consiste en pedirle a la Corte que declare que esos pronunciamientos realizados por Chile en el pasado han surtido efectos jurídicos, Chile, por su parte, va a negar que hubo una propuesta formal de negociación. “Chile va a refutar los argumentos bolivianos y va a decir que fueron procesos de negociación truncados por cuestiones atribuibles a Bolivia”, dijo.



Sin embargo, acotó que podrá acudir a resoluciones como la de 1983 de la OEA, firmada conjuntamente entre Chile y Bolivia, en la cual se comprometía a negociar una salida libre y soberana al océano Pacífico.



Por su parte, el investigador Franklin Pareja aseveró que la mayor parte de los argumentos que se escucharon ayer ya se conocían, por lo tanto, no se trata de una fase específicamente novedosa, sino de continuidad y de complemento.



El especialista adelantó que lo que viene es que la administración del nuevo Gobierno chileno tendrá una “línea más dura, más intransigente, más posicional”, porque ahora estamos ante un nuevo Gobierno con una nueva administración que explícita y tácitamente se resiste a aceptar que existe algo pendiente y, por lo tanto, su señal es bastante dura en el sentido de que ellos no están dispuestos a que ningún tribunal internacional les imponga nada y mucho menos negociar.



Sin embargo, explicó que no es cierto cuando se dice que todo lo que en este momento se está ventilando en La Haya es estrictamente jurídico. “En realidad tiene mucho que ver con aspectos de naturaleza histórica, económica, política y jurídica, y en estos tribunales te sopesan todos los elementos y la fase de argumentación de los alegatos incorpora precisamente todos estos argumentos que vienen de la historia”, aseveró.



“Para entender que un acto unilateral genera o se convierte en un elemento capaz de ser interpretado jurídicamente tiene que haber un contexto, y ese contexto es que están explicando los representantes de nuestra defensa”, explicó.



Por su parte, el decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Manfredo Menacho, dijo que la presentación boliviana de ayer en La Haya fue satisfactoria y que se demostró que Chile sí ofreció negociaciones serias que generaron derecho jurídico.



Sin embargo, explicó que no hay que generar mucha expectativa en la población de que la CIJ otorgue una salida soberana, sino mostrar que la Corte puede tomar cualquier decisión y hay que aceptarla.



“Me refiero a que Chile no va a dar acceso al océano Pacífico si es que no hay alguna contraprestación; entonces de repente conviene analizar esa propuesta, pero eso hay que debatir ya cuando el pueblo conozca que ésa es la posible solución para que Bolivia tenga acceso al litoral”, dijo.







6 jornadas de alegatos. Bolivia y Chile tendrán tres días cada uno para exponer sus alegatos orales en la CIJ, entre el 19 y 28 de marzo.







ACTITUDES DE LAS DELEGACIONES



El excanciller Gustavo Fernández, que forma parte de la delegación boliviana en La Haya, destacó que el comportamiento de la delegación boliviana fue respetuoso y serio y no hubo incidentes ni problemas.



Asimismo, aseveró: “el lenguaje corporal de la comitiva chilena era de incomodidad, y algunos con cierta inseguridad, no había sonrisas, pero no hay que adelantar criterio. En nuestro lado el ambiente era bueno, de enorme interés para todos”.



Al contrario, la delegación boliviana vivió el debate con “una concentración absoluta y claramente con emoción”.