Para este año YPFB programó la inversión más baja desde 2014



20/03/2018 - 07:56:35

Página Siete.- Para este año, YPFB Corporación programó una inversión de 1.198,3 millones de dólares, una de las más bajas desde 2014, según reportó en un reciente informe de rendición de cuentas públicas.



Expertos afirman que esto se debe a la ineficiencia para ejecutar los recursos y falta de presupuesto.





Ese monto es lo que la casa matriz, subsidiarias y operadoras privadas destinarán a todas las actividades de la cadena de hidrocarburos.





En 2014 las inversiones programadas ascendían a 3.029,5 millones de dólares, pero a partir de 2015 el valor comenzó a descender; por ejemplo, en 2017 se fijaron en 1.874,7 millones de dólares (ver cuadro).





“A partir de 2015 las inversiones comienzan a bajar producto de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, tal como se puede apreciar”, se argumenta en el documento que fue expuesto por la estatal petrolera en Cobija, Pando, el pasado 8 de marzo.





Asimismo, se detalla que YPFB Corporación destinó 379,4 millones de dólares a las actividades de exploración; 336,7 millones a desarrollo; 253,9 millones a transporte, además de otras inversiones (cuadro 2).





“El programa de inversiones 2018 en el sector está orientado principalmente a la implementación de proyectos de exploración, desarrollo y transporte, actividades que en conjunto concentran un 80,9% del presupuesto total programado”, señala el informe oficial.





Las empresas operadoras privadas que destinarán mayores inversiones durante este 2018 son: Petrobras Bolivia con un presupuesto de 109,0 millones de dólares; Repsol E&P Bolivia con 86,9 millones; Shell Bolivian Company con 86,4 millones y la empresa Total E&P con 56,04 millones.



Para el experto Hugo del Granado, la “ineficiencia” de YPFB para ejecutar sus inversiones hizo que los montos vayan decreciendo con los años.





Además, la tendencia a la baja se evidencia justo cuando también empezó a bajar la producción de gas natural del país.



“La inversión programada para 2018 es la más baja. Para este año, la inversión en producción es por primera vez más baja que la programada para exploración y es una de las razones que explica el bajo presupuesto. Otra de las causas es justamente la incapacidad de ejecutar lo que se le asigna”, observó.





En su criterio, también sorprende el escaso presupuesto de inversiones de las operadoras, especialmente de Total que debería ejecutar dos fases del desarrollo del campo Incahuasi, para incrementar la producción de gas, pero que aparentemente no lo hará.



Mauricio Medinacelli, exministro de Hidrocarburos, atribuyó el bajo nivel a la falta de presupuesto para realizar los trabajos en la cadena hidrocarburífera. “Son el tipo de acciones cuando no hay políticas anticíclicas. En un contexto de precios bajos lo primero que se afecta es la inversión, esto debiera haberse anticipado durante la bonanza de precios”, consideró.



A mediados de junio de 2014, el precio internacional del petróleo cayó de 110 dólares hasta alcanzar un mínimo de 26 dólares en enero de 2016. Actualmente, no baja de 60 dólares.





Entre enero y septiembre de 2017, la Inversión Extranjera Directa bruta (IED) en hidrocarburos sumó 325,4 millones de dólares, que representaron el 33,5% del total.



Prevén alcanzar una producción de 57,88 MMmcd de gas natural



Para este año, YPFB Casa Matriz, junto con sus subsidiarias y operadoras privadas, prevé alcanzar una producción de 57,88 millones de metros cúbicos día de gas natural. El volumen es superior al alcanzado en 2017.





“En materia de producción de hidrocarburos, para 2018 se espera lograr niveles de producción de gas de 57,88 MMmcd destinados a cubrir la demanda interna y los contratos de exportación al Brasil y Argentina”, señala su programa de plan 2018, expuesto en su informe de rendición de cuentas, que se realizó el pasado 8 de marzo en Cobija, Pando.





En el caso de extracción de hidrocarburos líquidos la meta es llegar a 52,85 miles de barriles por día (MBPD). El volumen será destinado a la producción de gasolinas, diésel oil, jet fuel, lubricantes y derivados en las refinerías, complementa el informe oficial.





En 2017, la producción promedio registró 56,65 MMmcd de gas y en líquidos, 54,44 MBPD, según el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.





Paralelamente, se planifica que en las actividades de exploración se finalizará la ejecución de cuatro pozos exploratorios.





Además del inicio de perforación de tres pozos y la ejecución de obras civiles para la construcción de caminos y planchadas para cuatro pozos. Entre ellos están el pozo Los Monos X-12; Itacaray X1; Río Grande X-1001.





También se prevé concluir cinco proyectos sísmicos.