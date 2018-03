Comisión de Venecia: La reelección no es un derecho humano

19/03/2018 - 18:05:55

La Razón.- La Comisión de Venecia, en un reciente informe, concluyó que la reelección en sistemas presidenciales y semipresidenciales no representa un derecho humano. El órgano consultivo del Consejo de Europa se manifestó a favor de los límites para un adecuado desarrollo democrático.



Este organismo internacional realizó un informe a solicitud de la organización de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a la modificación de términos presidenciales en América Latina. La Comisión de Venecia es parte de del Consejo de Europa y está formada por expertos, su principal tarea es brindar asistencia constitucional.



De acuerdo con boletín informativo, los límites de mandato no restringen los derechos humanos y políticos de los candidatos aspirantes. “El derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites objetivos y razonables. Limitar los mandatos presidenciales en los sistemas presidencial y semipresidencial apunta a garantizar la democracia y no equivale a discriminación”, señala parte del documento.



Los expertos constitucionales consideran como una “mala práctica” la modificación de los términos presidenciales a través de la decisión de tribunales constitucionales en lugar de un proceso de reforma. Aseguran que una eventual reforma no debería eludir procedimientos parlamentarios y una posible prolongación debería tener efecto para futuras autoridades.



“La Comisión de Venecia argumenta que no existe un derecho específico y distinto a la reelección; los límites a los términos presidenciales previstos por la constitución representan una restricción al derecho a postularse”, señala la nota de prensa.



En Bolivia este tema es uno de los principales de la agenda pública, luego que el Tribunal Constitucional emitió un fallo que posibilita la repostulación de autoridades a pesar de las limitaciones de la propia constitución. El actual presidente Evo Morales confirmó que se participará de los comicios de 2019 respaldado en ese dictamen, en busca de cuarto mandato.



El expresidente Jorge Quiroga Ramírez publicó en su cuenta Twitter la publicación de la Corte de Venecia y alertó de su importancia. “Comisión de Venecia @VeniceComm, brazo asesor jurídico de Consejo de Europa @coe, ante pedido de @Almagro_OEA2015, hoy señala que reelección NO es derecho humano ni absoluto, que se puede limitar para evitar abuso de poder. 20M sale informe y atentos a @OEA_oficial”(sic), escribió Quiroga.



La Comisión de Venecia fue creada en 1990 tras la caída del muro de Berlín, emite recomendaciones pero no impone sus soluciones, sino que realiza propuestas no ejecutivas para encaminar procesos de diálogo.



La Comisión de Venecia ha jugado un importante papel en el desarrollo e interpretación de los textos constitucionales y conflictos en: Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro, Kosovo, Abjasia, Osetia del Sur, Georgia y Moldavia.