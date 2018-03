Descubren un secreto escondido en uno de los dibujos más conocidos de Miguel Ángel

19/03/2018 - 17:28:44

RT.- Un autorretrato de Miguel Ángel Buonarroti, pintor, escultor, arquitecto, ilustrador y genio florentino del Renacimiento, fue encontrado en una de sus obras. Se trata de un boceto, realizado por él en el año 1525 para su mejor amiga, la poeta e intelectual Vittoria Colonna, según arrojó un estudio, cuyos resultados fueron publicados en la revista Clinical Anatomy.



En la ilustración, que se encuentra actualmente en la colección del Museo Británico de Londres, se observa una figura pequeña de pie en la zona del abdomen de la heroína. La figura, inclinada hacia adelante en un ángulo agudo, se parece al propio pintor, dibujando el retrato.



Según Deivis De Campos, responsable del estudio, esta caricatura podría ser un tipo especial de firma, ya que en la época de Miguel Ángel a los artistas no les permitían firmar sus obras, entre otras restricciones, informa The Mirror. Según el científico, la recientemente descubierta "firma" podría permitir analizar las probables dimensiones corporales del artista y hasta su estado de salud en ese momento.



