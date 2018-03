Mesa dice que Chile se comprometió a negociar una salida soberana a través de documentos oficiales



19/03/2018 - 17:10:31

La Haya, (ABI).- El expresidente Carlos Mesa afirmó el lunes en La Haya que Chile se comprometió a negociar en reiteradas oportunidades una salida soberana para Bolivia, a través de documentos oficiales, y remarcó que esa obligación es "simplemente" la petición boliviana a la Corte Internacional de Justicia.



"Chile se comprometió y no puede existir un gobierno que desconozca lo que históricamente como política de Estado chile se comprometió hacer, es decir, negociar con Bolivia para que, como resultado de esa negociación, otorgarle un acceso soberano al mar a través de documentos oficiales", subrayó en una improvisada conferencia de prensa tras asistir a los alegatos orales que presentó Bolivia en ese alto Tribunal.



A su juicio, con la demanda, Bolivia está pasando, en esta fase histórica, de una cuestión de carácter bilateral a una cuestión en la que un tercero, el más importante organismo internacional de justicia del planeta va a decir si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia y que características tiene que tener esa negociación.



"El principio básico sobre el que Bolivia está presente en la Corte Internacional de Justicia es que se somete a la Corte y se someterá a su fallo. Tanto Chile como Bolivia no pueden asistir a un juicio estableciendo pre condiciones", refrendó.



Ante la insistencia de los periodistas chilenos, Mesa subrayó que la demanda en La Haya es que ese tribunal le recuerde a Chile sus obligaciones, "que surgen, no de la subjetividad boliviana", sino de los compromisos incumplidos y que "establezca que Chile tiene la obligación de sentarse a negociar con Bolivia" un acceso soberano al mar.



"Le recuerdo que el objeto de la controversia está clara, si Chile tiene o no obligaciones de negociar", matizó.



Recordó también que la CIJ estableció que Bolivia tuvo mar desde su nacimiento, "que Bolivia perdió el mar como producto de una invasión de parte de Chile", que el objeto de la controversia "no es el tratado de 1904 y que el tratado de 1904 no ha resuelto los temas pendientes entre Bolivia y Chile".



Mediterránea desde 1879, tras la ocupación militar de su litoral de 400 km y 120.000 km2 de territorios de desembocadura en el mar Pacífico, Bolivia demanda que la CIJ falle para que Chile se avenga a una negociación de buena fe, pronta y formalmente para restablecer la conexión que tenía antes de 1879 con ultramar.