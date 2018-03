Rusia: Londres tendrá que respaldar sus acusaciones en el caso Skripal o disculparse



19/03/2018 - 12:45:41

RT.- Londres tendrá o bien que respaldar con alguna evidencia sus acusaciones contra Moscú por el caso Skripal, u ofrecer sus disculpas al Gobierno ruso, ha afirmado el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitri Peskov, citado por TASS.



"Tarde o temprano, habrá que responder por estas acusaciones. Habrá que o respaldarlas con algunas pruebas u ofrecer las disculpas adecuadas", ha enfatizado el portavoz del Kremlin.



Al comentar el envenenamiento del exagente de inteligencia ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia, Peskov calificó de "flujo difamatorio" las declaraciones de las autoridades del Reino Unido contra Rusia.



Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, enfatizó que las acusaciones contra Rusia en el caso Skripal son infundadas y confirmó la disposición de Rusia para una investigación conjunta, recoge TASS.



Doble agente



Serguéi Skripal es un excoronel del Departamento General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia (GRU, por sus siglas en ruso). En 2006, fue condenado a 13 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad por espiar al servicio de Londres.



En 2010, el entonces presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, lo indultó junto a otros tres ciudadanos rusos condenados por espionaje a favor de Estados Unidos y Reino Unido. Posteriormente, los cuatro fueron intercambiados por diez personas retenidas por las autoridades estadounidenses bajo la acusación de espiar a favor de Moscú. Tras su liberación, Skripal se refugió en territorio británico.



• El 4 de marzo de 2018, Serguéi Skripal, exagente doble de inteligencia, y su hija Yulia fueron envenenados con un agente nervioso en la ciudad británica de Salisbury.

• El 12 de marzo, Theresa May afirmó que era "muy probable que Rusia fuera responsable" del envenenamiento, en el que se utilizó "un agente neurotóxico de uso militar producido en Rusia" llamado Novichok. La primera ministra dio a Moscú un ultimátum de 36 horas exigiendo explicaciones.

• A continuación, Londres convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para el 14 de marzo, donde bloqueó el proyecto ruso para investigar el caso Skripal a nivel internacional.

• Por su parte, Rusia aseguró en repetidas ocasiones que no tiene "nada que ver" con el ataque y solicitó acceso a la investigación.

• Moscú no proporcionó la información exigida debido a que no había obtenido ninguna muestra del agente neurotóxico con el que se atacó a Skripal.

• Ese mismo 14 de marzo, Londres declaró a Rusia como "culpable" del incidente y decidió expulsar a 23 diplomáticos rusos de su territorio.

• En respuesta, el 17 de marzo Moscú expulsó a 23 diplomáticos británicos e inició su propia investigación del caso.