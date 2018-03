Así demuestra Maluma que no se resiste a los encantos de Belinda

19/03/2018 - 12:39:57

El Salvador.com.- Belinda volvió a emocionar a sus seguidores de su cuenta de Instagram con una candente fotografía. La imagen es parte de una sesión realizada en Harper’s Bazaar que se publicará en los próximos días.



En el post la estrella mexicana luce pensativa mientras cubre su pecho con sus brazos. Esta candente toma ha acumulado más de 267 mil likes, y miles de comentarios de los internautas.



WORLDWIDE SURPRISE BELIFANS!! Para participar y ganar una #sorpresa sólo tienen que seguir los siguientes pasos: 1. Seguirme y tener su cuenta de Instagram abierta. 2. Darle like a esta foto y en la cuenta @harpersbazaarmx a mis tres portadas. 3. Taggea a 3 amigos en esta publicación y cuando lo hagas usa #belindaenharpersbazaar #belindaseatreve, anunciaré a los ganadores este viernes! Mucha suerte!! 🐭 Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el Mar 12, 2018 at 1:31 PDT





Pero lo que más ha llamado la atención es el like que Maluma le dio. Fueron los fans de la cantante quienes se dieron de cuenta de esta travesura del colombiano y lo pusieron rápidamente en evidencia.



A través de Twitter los fanáticos de la mexicana se pronunciaron, poniendo una captura de la foto y el like más un controversial mensaje. Pero lo que más ha llamado la atención es el like que Maluma le dio. Fueron los fans de la cantante quienes se dieron de cuenta de esta travesura del colombiano y lo pusieron rápidamente en evidencia.A través de Twitter los fanáticos de la mexicana se pronunciaron, poniendo una captura de la foto y el like más un controversial mensaje.