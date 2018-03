La Flaca contó que fue víctima de acoso sexual en Sábado Gigante



19/03/2018 - 12:37:35

Elsalvador.com.- Lili Estefan, mejor conocida como “La Flaca” del programa sobre farándula y chismes “El Gordo y la Flaca”, contó a People en Español los amargos momentos que vivió cuando iniciaba su carrera en la televisión.



Las duras revelaciones tuvieron lugar en el almuerzo ofrecido por People en honor a las “25 mujeres más poderosas”.



Durante su discurso en el podio, Estefan adelantó que fue víctima de acoso sexual, pero los detalles los contó después en una entrevista.



Dijo que tenía 19 años cuando probó suerte en el programa “Sábado Gigante”. Iba a ser modelo y el segmento tenía mucho reconocimiento en ese entonces, tanto así que a cualquier chica le parecía tentador estar ahí.



Pero atravesó una experiencia muy fea y solo hasta hoy se atrevió a contar.



“Había solo dos animadores: Don Francisco y Rolando Barral, yo tuve el problema directo con Barral”, inició el relato.



Después prosiguió “recuerdo haber estado en el camerino terminando uno de los programas, y les dije: por favor no entren que me estoy cambiando. En ese momento él abrió la puerta y yo estaba en ropa interior y me dijo: así quería verte bebé… Cuando eso pasó me volví loca, salí al pasillo en ropa interior y casi lo agarro (al abusador) por el cuello y lo estallo contra la pared”.



“Fue una historia famosísima cuando empezaba en Sábado Gigante”, añadió.



Luego dijo que a la mañana siguiente llamó a su jefe, Alfredo Durán y denunció a Rolando Barral; actor, locutor y presentador de televisión de origen cubano, por acoso. A su sorpresa Durán solo le dijo: “ay Lili, yo no sé nada, nadie me ha hablado nada”.



“Ahí estaba la flaca, que parece una habichuela pidiendo un lugar dentro del programa: por favor ¿qué puedo hacer?… Al final no me pasó nada y 30 años más tarde estoy aquí pero fui de las que se defendió en el momento sin importarle perder el trabajo”, señaló la tv host.



Por su parte Barral solo le dijo que iba a terminar limpiando casas.



Su mundo parecía estar indiferente a lo que sucedió y por ello Estefan no dudó en contar todos los detalles pues reconoce que hubo otras chicas que no pudieron hacer nada.