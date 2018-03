Morales pide crear condiciones propicias para restablecimiento de relaciones con Chile



19/03/2018 - 12:22:54

La Haya, (ABI).- El presidente Evo Morales pidió crear el ambiente propicio para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile, inexistentes hace 43 años, luego del primer día de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) donde los abogados bolivianos esgrimieron argumentos históricos, diplomáticos y de derecho internacional contrarios a la decisión de La Moneda de negarse a negociar una salida soberana para Bolivia.



"Los bolivianos alentamos a que juntos construyamos un ambiente propicio al inicio de esta nueva era para el restablecimiento de relaciones diplomáticas desde La Haya", afirmó durante una conferencia de prensa dictada a la prensa internacional en el Hotel Crowne, en el centro de la ciudad de La Haya, sede de la CIJ.



El restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores pasaría, perfiló en una alocución que leyó durante una emisión de prensa, porque Chile se avenga a negociar la cesión de una salida soberana al mar para Bolivia.



Tras fracasar el enésimo intento boliviano por alcanzar con Chile un acuerdo que permita la reintegración boliviana al mar Pacífico, La Paz rompió relaciones diplomáticas con Santiago en 1975.



Desde entonces, Bolivia y Chile mantienen relaciones sólo de corte consular y son los únicos países de América Latina que carecen de relaciones diplomáticas y no han intercambiado en 43 años embajadores.



Tras la primera jornada de los alegatos orales, este lunes en La Haya, Morales volvió a llamar a Chile a dar pasos en pro de la integración plena bilateral y regional.



En una rueda de prensa, al cabo del primer día de alegatos orales en la CIJ, el jefe de Estado boliviano dijo extender su "mano fraterna en representación de mi pueblo para que bolivianos y chilenos juntos, como hermanos, resolvamos nuestras diferencias y construyamos un futuro mejor en el que todos ganemos".



Advirtió, empero, que "no podemos dejar a "nuestros hijos" un problema irresuelto, el enclaustramiento marítimo de Bolivia, el conflicto más antiguo de la historia de América Latina, camino a los 140 años de data.



"Desde La Haya reitero mi mensaje de hermandad al pueblo y al gobierno chileno, no debemos ni podemos dejar a nuestros hijos problemas pendientes; debemos asumir la responsabilidad histórica de forjar soluciones mutuamente beneficiosas que nos permitan inaugurar una nueva era de paz, de integración y de convivencia armónicas", enfatizó.



Morales, que este lunes presidió el equipo de juristas y autoridades que defienden la causa marítima de Bolivia en los estrados internacionales de La Haya, permanecerá en esta ciudad holandesa hasta el miércoles, después de escuchar los alegatos del martes y antes de que Chile asuma el derecho de contrarrestarlos, entre jueves y viernes.



Mediterránea desde 1879, tras la ocupación militar de su litoral de 400 km y 120.000 km2 de territorios de desembocadura en el mar Pacífico, Bolivia demanda que la CIJ falle para que Chile se avenga a una negociación de buena fe, pronta y formalmente para restablecer la conexión que tenía antes de 1879 con ultramar.