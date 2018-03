Oriente gana a Guabirá y Clausen respira



19/03/2018 - 08:40:00

El Deber.- En un final electrizante y de dientes apretados, Oriente derrotó a Guabirá (1-2) en Montero la tarde de este domingo, en un partido en el que además de las tres unidades también estaba en juego el puesto de Néstor Clausen, entrenador del equipo refinero. Un revés dejaba sin DT al albiverde.



Los goles para Oriente fueron anotados por José Alí Meza (21") y Maximiliano Freitas (35"), mientras que para el azucarero abrió el marcador Gabriel Giacopetti (9"). El compromiso se disputó en un pésimo campo de juego del estadio Gilberto Parada, de Montero.



Fue un primer tiempo parejo en el que se no se vio buen fútbol. Primero, por el mal estado del campo de juego y, segundo, porque los dos equipos apostaron a jugadas largas como las mejores armas, ya que cuando intentaron jugar en corto se exponían a perder el balón por el desastrosa cancha llena de arena.



Pero el rojo fue quien abrió el marcador por medio de Gicopetti (9") de cabeza. El argentino aprovechó una mala salida del meta Zamora para anidar el balón al fondo del arco azucarero.



Oriente no se quedó pese al resultado adverso hasta ese momento y comenzó a generar peligro por medio de Alí Meza, el hombre que se viene cargando al equipo en los últimos partidos. Precisamente, el venezolano puso el tanto del empate (21"). El atacante venció a Cárdenas tras pase de Ribera.



Guabirá reaccionó, dominó el medio campo y se fue en busca del desnivel, que nunca llegó. El rojo tuvo chances por medio de Aguirre y de Castillo, pero fallaron en la puntada final. El que no perdonó fue Freitas (36"). El uruguayo dio vuelta al marcador tras pase de Meza. Fue el 1-2 con el que se afianzaba la continuidad de Clausen.



A la vuelta de los vestuarios, Guabirá salió con todo en procura de la igualdad; sin embargo, los de "Tucho" Antelo solo hicieron el gasto. Dominaron y metieron a Oriente en su campo, pero sus delanteros carecieron de puntería. El ingreso de Hurtado por Ribera hizo que el rojo gane en profundidad, pero no en definición, ya que en frente tuvieron a Paredes y a Olguín para frenar las arremetidas.



Sobre el final, el partido se hizo de ida y vuelta. Castillo, Aguirre, Chajtur y Ríos fallaron en la definición para el empate. Oriente también lo pudo liquidar por medio de Sánchez y del mismo Freitas, que se aplazaron en los últimos metros. Finalmente, fue un triunfo importante para Oriente (12), que se colocó en el tercer lugar del grupo A, mientras que Guabirá (6) sigue tocando fondo en la misma serie.