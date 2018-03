Bolívar vuelve a saborear el triunfo en el Siles



19/03/2018 - 08:35:55

El Diario.- Bolívar volvió a saborear el dulce de la victoria tras superar ayer a Universitario por 2-0, resultado que le permite tomar un respiro a su entrenador, el brasileño Vinicius Eutropio, quien no obstante, al finalizar el encuentro la hinchada lo silbó.



Los celestes tuvieron un pésimo primer tiempo donde en pocas ocasiones generó jugadas de peligro, Universitario por su parte salió al campo de juego metido atrás y esperó a que los celestes tengan la iniciativa del partido.



A los 6´apareció Juan Miguel Callejón quien con un tremendo remate intentó sorprender al meta de Universitario Iván Brun que estuvo atentó y envió el balón al tiro de esquina, esa fue la única jugada de peligro que generó Bolívar en el primer tiempo.



La gente comenzó a inquietarse por la poca producción de los jugadores, eso dejó a los hinchas preocupados quienes vieron la primera mitad sin entender porque su equipo no podía llegar al arco rival.



El equipo capitalino se dio cuenta que Bolívar no proponía y se animó a ser más ofensivo, apareció Oscar Díaz quien con un disparo de larga distancia exigió al portero Romel Quiñonez.



El clima tampoco apoyó al equipo celeste, a partir de los 25´cayó una lluvia que perjudicó al desarrolló del juego, a partir de ese minuto el partido se enfrió, los jugadores de ambos elencos se dedicaron a defender su portería.



Con el marcador en blanco terminó el primer tiempo, los jugadores de Bolívar ingresaron de manera apresurada al vestuario.



El complemento cambió rotundamente, Bolívar salió decidido a buscar el arco rival desde el primer minuto, a los 49´apareció el delantero Marcos Riquelme quien con un cabezazo intentó sorprender al portero de Universitario.



Fue el primer aviso del ariete quien a los 55´convirtió el primer tanto del partido, con un cabezazo infló las redes del arco visitante, el gol llegó a Bolívar en el mejor momento, a partir de ese instante los celestes crecieron futbolísticamente.



Apareció Diego Bejarano a los 75´quien con una estupenda jugada marcó el segundo tanto del partido, el lateral derecho consiguió sacar un soberbio remate que se coló en el ángulo derecho del portero Brun que nada pudo hacer.



Cinco minutos después salió expulsado Bejarano y su salida cambió el esquema táctico del timonel celeste, ingresó Pablo Pedraza para dar apoyo a la defensa de Bolívar. Sin más acciones de peligro finalizó el encuentro, los celestes sumaron 17 unidades y están a tres puntos del líder Wilstermann.



Al finalizar el cotejo algunos hinchas se quedaron para abuchear al técnico que ingresó al vestuario de manera rápida.