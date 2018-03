El Santo celebra su aniversario 76 con victoria sobre el Tigre



19/03/2018 - 08:34:48

El País.- Con dos goles de Carlos Saucedo y uno de Jair Reinoso, el plantel de San José sometió a The Strongest por 3 a 1 el domingo en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro donde el local adelantó su aniversario número 76 (el club fue fundado el 19 de marzo de 1942). El partido correspondió a la novena fecha del Campeonato Apertura, Grupo “B”, con la victoria el santo sumó 13 puntos y se acerca al primer puesto del tablero en el que el Tigre se mantiene como líder con 16 unidades.



El choque entre viejos conocidos tenía en rótulo de pronóstico reservado, además en el compromiso de ida que se jugó en el mes de febrero en la ciudad de La Paz el cotejo entre ambos rivales finalizó a un tanto (1-1), por lo que los tigres querían la revancha, pero no fue posible, pero también es verdad que estuvo a punto de ahogarle la fiesta al crédito orureño cuyo once poco a poco va mostrando a sus individualidades.

Por varios minutos tanto hinchas del crédito orureño como de los atigrados observaron el juego con el Jesús en la boca, pues parecía que el encuentro finalizaría con el marcador igualado debido a las contantes llegadas de las dos parcialidades a la zona roja, pero al final el santo impuso su contundencia y se fue a los camarines frotándose las manos.

Eduardo Villegas, director técnico de San José armó la zona de ataque con hombres punzantes, al final le dieron resultado, pues Saucedo una vez más mostró que está listo para cualquier oportunidad que se le presente, no por nada es el goleador del santo, además de ser desequilibrante cuando tiene en su poder el balón, pero también está preparado para cualquier ataque Rodrigo Ramallo, quien tuvo la oportunidad de aumentar en el marcador.

Los santos anotaron el primer gol en el minuto 24, el jugador Saucedo recibe un servicio de Marcelo Gomes quien habilita de cabeza para que el primero se meta en la zona de peligro gambetea y sin dudar envía la pelota al fondo del arco atigrado, el tanto es celebrado por el delantero quien había presionado desde que comenzó el encuentro.

Pero a los 43 minutos el Tigre aprovecha una jugada de peligro para anotar el tanto del empate mediante el jugador Agustín Jara, la jugada fue rápida y confusa en la zona roja, la pelota rebota hasta que llega a los pies del autor del tanto quien no duda en rematar y ganar a Carlos Emanuel Franco.

Los otros dos goles fueron marcados en el segundo tiempo, a los 64´, una vez más Saucedo dice presente en el marcador mediante la vía del penal, el jugador se para frente a la pelota y engaña al arquero José Peñarrieta quien nada puede hacer ante el potente remate que permitía el 2 a 1.

Cuando se jugaba el minuto 84 el jugador Jair Reinoso escapa, deja en el camino al hombre del Tigre, Maximiliano Ortiz, futbolista de San José se acomoda observa a Peñarrieta y convierte el 3 a 1, fue in golazo con lo que consolida la victoria del crédito orureño.

Los atigrados terminan el compromiso con dos hombres menos, salieron expulsados Raúl Casto (a los 37 minutos) y Pablo Escobar (57´), con la salida de ambos el equipo visitante pierde espacio. Los hinchas del santo abandonan el juego con la sonrisa a flor de labios, pues su equipo le había ganado a su eterno rival y con contundencia.