Real Potosí se quedó con el clásico de la Villa Imperial



19/03/2018 - 08:33:34

Página Siete.- Real Potosí sumó de a tres en la novena fecha del Apertura. El cuadro lila venció a Nacional Potosí por 3-2 en el clásico interseries de la jornada. El compromiso se disputó en el estadio Víctor Agustín Ugarte.



Fue la segunda victoria de los realistas sobre la banda sangre en este año. En el partido de ida también habían ganado por el mismo marcador.



Con el triunfo el equipo lila suma 10 puntos. Quedó en el quinto lugar de la serie A y por el momento está fuera de la zona de clasificación en el torneo Apertura.



En tanto, Nacional también tiene 10 puntos, los que les permiten mantenerse en el cuarto puesto de la serie B y por el momento tienen un lugar en la parte final del certamen.



El equipo dirigido por Milton Maygua fue el que golpeó primero. A los 23 minutos del encuentro recibió un pase de Leonardo Iglesias, quedó sólo frente al arquero Jorge Ruth y convirtió el 1-0.



No había tiempo para festejar y eso quedó demostrado en el juego. Tras recibir el golpe el equipo de los altos de San Juan se lanzó al ataque, se juntaron Saúl Tórrez y Harold Reina, este último se encargó de anotar la paridad (24).



Las emociones seguían. Un minuto después apareció la figura del experimentado Darwin Peña, quien recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, en zona rival, vio algo adelantado al portero Ruth y con un disparo bien dirigido logró anotar el 2-1.



La banda sangre no se dio vencida y siguió con la presión en busca de alcanzar la igualdad, que llegó a los 46’, el colombiano Reina fue quien logró la conquista.



En el segundo tiempo el juego fue más parejo, con jugadas importantes y buenas atajadas de los porteros.



El equipo realista logró el gol del desequilibrio cuando se disputaba el minuto 71’, con el que se aseguraron la victoria.



En la parte final los ranchoguitarras presionaron con todo, pero no pudieron romper el cerrojo que había en la última línea y resignaron los puntos.



La novena fecha del torneo Apertura



Triunfo El cuadro de Wilstermann derrotó como visitante a Destroyers en el encuentro que se disputó el pasado sábado en el estadio Ramón Aguilera Costas. El marcador quedó 2-0 a favor de los aviadores.

Goles Serginho a los 25’ de juego y Mauricio Saucedo a los 79’ por la vía del penal, anotaron los tantos.

Líder Con ese marcador los cochabambinos se aseguraron la punta.