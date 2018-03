El 60% de aguas residuales no pasan por plantas de tratamiento

19/03/2018 - 08:20:55

Página Siete.- A nivel nacional, el 60% de las aguas residuales no pasan por una planta de tratamiento, lo que genera altos niveles de contaminación de afluentes y tierras. La falta de recursos técnicos y económicos en municipios y operadoras de agua dificultan la implementación de unidades de saneamiento del líquido.



“Las condiciones en acceso a agua ya son buenas, nos falta el saneamiento. En el tratamiento del agua es donde, quizás, tenemos las mayores dificultades. Nuestro país no cuenta con muchas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), apenas abarcamos un 40% de las aguas residuales. Tenemos que mejorar”, admitió el director general de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Edwin Laruta.



La autoridad, que participó en seminario “Soluciones basadas en la naturaleza” que se realizó por el Día Mundial del Agua (que se celebra el 22 de marzo), enfatizó que el saneamiento es una responsabilidad compartida. “Podríamos hablar mucho sobre las obligaciones de las alcaldías, las operadoras de agua potable y otras instituciones, pero sabemos que ellos también tienen dificultades de tipo técnico y económico”, sostuvo.



La función de las PTAR es la depuración de las aguas residuales urbanas que son recolectadas por las redes de alcantarillado. Estas plantas de tratamiento deben reducir las cargas orgánicas y patógenas a “límites permisibles” para su posterior reutilización.



Según el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2016–2020 del MMAyA, elaborado con base en el censo de 2012, en Bolivia 4.685.148 habitantes cuentan con un servicio de alcantarillado con plantas de tratamiento; es decir cerca el 42% de la población nacional. Sin embargo, sólo el 26% de las plantas de tratamiento de aguas están en funcionamiento, lo que representa que atienden sólo al 26% de la población.



“Por cada pueblo -sea pequeñito o grande- deberíamos tener una sistema de agua y de alcantarillado sanitario con su respectiva planta de tratamiento. No obstante, en el eje central del país, donde está concentrada la mayor cantidad de habitantes, es donde tenemos más problemas”, manifestó Laruta.



El municipio de La Paz es uno de los que mayor preocupación genera. Sin una planta de tratamiento, a diario el río Choqueyapu atraviesa toda la hoyada arrastrando en su cause los residuos vertidos por el sistema de alcantarillado y los desechos industriales. Orines, excretas y elementos tóxicos van a parar a las comunidades de Río Abajo, donde contaminan alimentos con su riego y generan problemas de salud. “Es un efecto muy fuerte”.



Sanear el río Choqueyapu es “un gran reto”. Después de años de gestiones y la crisis del agua que azotó la urbe en 2016, en noviembre pasado el Gobierno anunció la licitación del estudio a diseño final de la planta de tratamiento del río Choqueyapu.



La viceministra de Agua Potable y Servicios Básicos, Julia Collado, dijo que por su complejidad este estudio será realizado entre nueve a 12 meses. Una vez se tenga el proyecto se procederá a la búsqueda de financiamiento para la construcción. Se estima que requerirá un inversión de al menos 80 millones de dólares.



En El Alto hay una planta en construcción y otra en licitación para su ampliación, sin embargo, las aguas residuales son la principal causa de contaminación del lago Titicaca. Tacachira es uno de los proyectos que preocupa.



“En 2004 conseguimos el financiamiento suizo pero por resistencia de los vecinos que no querían la planta (por temor a los olores y la contaminación) y los constantes cambios en el proyecto perdimos el dinero. El 2009 conseguimos un nuevo dinero de la CAF pero ahora tenemos problemas con la empresa constructora porque la Alcaldía no da su contraparte. Hay riesgo de que volvamos a perder la inversión”, advirtió Laruta.



Cifras de inversión nacional y extranjera en agua



Inversión Desde 2006 al 2016 la inversión en agua potable y saneamiento básico fue de 10.323 millones de bolivianos. La cobertura nacional de servicios de agua potable subió de 71,7% en 2005 a 84,9% en 2015 beneficiando a más de 2.131.866 habitantes. Estos datos son reflejados en la publicación “Elemento de Vida”, de la Cooperación Suiza.

Mi Agua El documento también señala como uno de los avances que entre 2011 y 2015 en los programas Mi Agua I, II y III se invirtieron 2.645 millones de bolivianos en riego y agua potable en un total de 2.845 proyectos.

Cooperación Cada año la Cooperación Suiza dispone un presupuesto de 24 millones de dólares para invertir en diferentes áreas. El 40% es destinado al área de agua y cambio climático.

Primordial “En Bolivia hay muchas temporadas secas y otras con exceso de fuertes lluvias que tienen efectos negativos para el ser humano. Más aún con el cambio climático, el tema agua se primordial para la cooperación”, dijo Roger Denser, embajador de Suiza.