Vecinos de Tiquipaya dicen que el terreno para traslado es riesgoso



19/03/2018 - 08:17:44

Los Tiempos.- Ante el anuncio de la identificación de un terreno para trasladar a las 88 familias damnificadas por el aluvión del 6 de febrero en Tiquipaya, los vecinos de la OTB Trojes, que cuenta con 41 familias afectadas, cuestionaron la ubicación del lugar por estar en cercanías del Parque Nacional Tunari y del río Taquiña y advirtieron que no se trasladarán porque también es una “zona de riesgo”.



El viernes, el alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, informó que se identificó un terreno de 32 mil metros cuadrados, ubicado en el Distrito 5, en inmediaciones de la Ciudad del Niño. Sin embargo, el municipio deberá tramitar el cambio de uso de suelo para impulsar el traslado de las personas que perdieron sus viviendas durante el aluvión.



Posteriormente, precisó que el municipio solicitará al Concejo Municipal y a la Asamblea Legislativa Plurinacional que elaboren normativas para el traslado de los afectados hacia el terreno identificado.



“Depende mucho del trámite que duren en la asamblea nacional y después de eso por lo menos para la próxima época de lluvias ya deberían estar garantizadas las viviendas en el municipio”, estimó Ángulo.



Al respecto, el presidente de la OTB Trojes, Raúl Camacho, explicó que el proyecto de traslado no fue socializado entre los afectados de su zona y precisó que “todos” se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación.



“En el municipio hay bastante hermetismo en cuanto a esto porque los vecinos no van a querer ser reubicados. Son sus viviendas, obviamente que son años de trabajo y sacrifico y no creo que acepten. Esto va a generar nuevamente convulsión social, movilizaciones”, sostuvo.



Añadió que el predio se encuentra dentro del Parque Nacional Tunari, ya que se encuentra en la parte norte de la Ciudad del Niño, cerca de la cota 2.750. “Ahí también habría un problema con el derecho propietario hacia los vecinos a los que van a ser reubicados, entonces se avecinan bastantes conflictos y bastante preocupación para los vecinos”, sostuvo.



Mientras tanto, cuatro vecinos del lugar, consultados ayer por Los Tiempos, coincidieron por separado al afirmar que los terrenos referidos por la Alcaldía no tienen la misma valuación inmobiliaria que sus actuales propiedades. Debido ello, advirtieron que, de realizarse la reubicación, perderían patrimonio.



“Si a nosotros nos dicen que nos movamos de aquí, que nos compren nuestras casas en el precio que cuesta y nos vamos donde sea, a comprar otro lote y otra construcción. No vas a recibir gato por liebre, nos ha costado bastante, tenemos una inversión tremenda en nuestras casas”, aseguró Mario Alcovar, vecino que reside hace 40 años en Juventud Chilimarca.



Precisó que su casa fue valuada en 180 mil dólares antes de ser afectada por el aluvión. También señaló que perdió 130 mil bolivianos en materiales y otros 15 mil dólares en maquinaria de la carpintería que funcionaba en su propiedad.