Menores abandonados ocupan 80% de albergues



19/03/2018 - 08:14:49

El Diario.- La adopción de niños de 0 a 6 años debe ser promovida como una alternativa y en niños de 6 a 12 se motiva la búsqueda de una familia extendida.



Toda la población de los niños en situación de abandono ocupan al menos un 80% en los centros de acogida; los niños de 0 a 6 años son los más requeridos para adopciones informó la jefa de la unidad de control y supervisión de centros de acogida del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Victoria Alarcón.



Pese a que el porcentaje de las adopciones en el país son bajas, la mentalidad de las familias adoptivas sufrió un cambio tomando en cuenta que antes la mayor demanda de adopciones de niños era a menores de tres años y ahora la demanda es hasta los cinco.



Detalló que en niños de 0 a 6 años se debe promover la adopción como una alternativa y en los niños de 6 a 12 se debe promover más la reintegración familiar (búsqueda de una familia extendida).



También se realizan trabajos de transferencia (cuando no hay referencia familiar) se da cuando no hay muchas oportunidades de ofrecer una familia sustituta de adopción o guarda por el hecho de la edad o situación de salud del niño que no le impide llegar a una familia sustituta.



De acuerdo con el director del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Mario Cáceres, en lo que va del año se realizó el trámite de preasignación de 33 niños a la Defensoría de la Niñez, para que sean adoptados, sin embargo, el trámite aún continúa en curso, una vez concluido todo el proceso de adopción quedarán mayor cantidad de espacios para recibir a los menores.



Cáceres explicó que desde abril de 2017 se restableció el proceso de adopciones y se puso en vigencia el Protocolo Adopción Nacional y a partir del mes de julio se iniciaron con los procesos de pre asignación administrativa de los niños.



La autoridad afirmó que uno de los problemas es que en el departamento existen pocos jueces que no abastecen la demanda de los niños, en la ciudad de La Paz sólo existen dos juzgados y en la ciudad de El Alto uno sólo, estas instancias no sólo deben atender adopciones sino otros procesos.



Según la explicación de un funcionario del juzgado de la niñez y adolescencia de El Alto, que prefirió resguardar su identidad, el nuevo procedimiento de adopciones es más amplio.



“Antes el juez se ocupaba de todo desde el inicio del trámite hasta su finalización, ahora se debe iniciar con una pre asignación del Sedeges, luego se envía al juzgado para dar la legalidad se admite la demanda y por el plazo de siete días la visita de la pareja en el hogar donde se encuentre el niño”, explicó.



El proceso aún continúa debido a que luego los informes de convivencia de los posibles padres adoptivos y el futuro adoptado, se realiza una audiencia donde se atribuye la paternidad adoptiva a la pareja, posterior a ello se realiza un seguimiento por el lapso de dos años.



Todo el proceso de adopción podría durar como mínimo dos meses (tiempo variable); “si todo sale bien”, ante todo el proceso tenía una duración de un mes.



A decir del funcionario la intervención en el nuevo proceso fue innecesario debido a que las parejas que tiene una buena idoneidad están desesperados por consolidar su relación paterna con el hijo adoptivo y mientras más pase el tiempo puede generar inseguridad.



Según se conoce en lo que va del año en ese juzgado se tienen al menos 15 procesos de adopción con el procedimiento nuevo, dichos procesos se encuentran restablecidos luego de cuatro años dónde el Estado ingreso a una pausa administrativa mientras se elaboraba la nueva ley.



SITUACIÓN DE ALBERGUES



De acuerdo con la información del Juzgado de la Niñez y adolescencia de El Alto, los hogares del Estado presentan cierto hacinamiento debido a que existen muchos niños abandonos o con situaciones de riesgo.



Señaló que el hacinamiento de los hogares se puede atribuir a diferentes factores, debido a que algunos niños cuentan con una familia, las investigaciones psicosociales se retrasan, la edad de los niños ya no se encuentran dentro de la etapa de adoptabilidad de los niños debido a que las parejas no quieren adoptar a niños demasiado grandes.



Para descentralizar los albergues se debería agilizar los trámites; “son las defensorías las que demoran en el inicio de los procesos de estos niños”, además de que en el departamento de La Paz sólo se cuenta con tres juzgados que son insuficientes para tramitar las solicitudes de tanta población.



NIÑOS DE CENTROS PENITENCIARIOS



Alarcón explicó que en los albergues no existe hacinamiento y que se realizaron tareas de reacondicionamiento para recibir a los menores de los centros penitenciarios.



Señaló que actualmente se realiza un estudio para determinar la población que será referida a los centros de acogida, en esa línea negó que los albergues estén hacinados, sin embargo, se realizaron trabajos de acondicionamiento para recibir a los menores, según sus edades.



REINTEGRACIÓN



La profesional afirmó que durante dos meses se promovió la reintegración de los menores a sus familias, lo cual permite habilitar nuevos ingresos, apuntó que entre reinserciones y transferencias se realizaron al menos 12 casos en un solo centro de acogida.



Apuntó que se está previendo el personal para la atención de los niños que se integren, afirmó que se contratarán alrededor de 12 educadoras reforzadoras, las mismas se moverán en todos los albergues, el requisito que mínimamente exigen son contar con el título de bachiller.