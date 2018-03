En 2018 Yacuiba registra la mayor precipitación pluvial de 30 años



19/03/2018 - 08:13:05

El País.- Los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) muestran que en los dos primeros meses del 2018, Yacuiba registró la mayor precipitación pluvial de los últimos 30 años. En enero y febrero llovió una cantidad aproximada a lo que se registraba en el acumulado de todo un año.



El registro muestra que en enero se tuvo un acumulado de lluvia de 490,2 milímetros y en febrero llegó 228,9 en total suma 719,1, cifra aproximada a la que se registraba en todo un año en anteriores gestiones.

El director del Senamhi, Víctor Carrillo, sostuvo que todavía se espera un otoño húmedo con una baja sensación térmica, lo cual repercutirá en un invierno con temperaturas bastantes frías, especialmente en la región del Chaco, donde se prevé que a partir de junio se presenten temperaturas muy bajas.

El temporal presentado en esta gestión afectó a la producción agrícola. Por otro lado, se generó desborde de afluentes, lo que causó daños a las familias de ese municipio chaqueño.



Municipio

El acalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos, sostuvo que no se puede avanzar en la cuantificación de daños porque las lluvias persisten, aunque no con la misma intensidad de los anteriores meses. Sin embargo trabajan en ello.

La autoridad edil sostuvo que mientras tanto se realiza la asistencia a las familias afectadas, con la dotación de víveres y albergues, a pesar que también hubo gente que resistió a dejar sus viviendas.

Para el burgomaestre la situación climática dificultaba los trabajos de cuantificación, pues sostiene que la afectación más significativa estará en los caminos, gaviones, y otras infraestructuras, como también en la producción.

Vallejos destacó el apoyo que prestó el Gobierno nacional, pero en cuanto a la Gobernación de Tarija calificó que las autoridades solo fueron a hacer un “show político”, pues vio que no brindaron la ayuda que se necesita.



Salud

El responsable departamental de la Unidad de Promoción de Salud, Fernando Peralta, dijo que en el momento más crítico desplazaron hospitales móviles a ese municipio y las atenciones fueron durante una semana, tanto en Yacuiba como en Villa Montes, donde se atendió a más de 300 personas.

Las atenciones más frecuentes fueron por picaduras de insectos, alergias, hongos en la piel, diarreas y resfríos. Dichas patologías también se debe a que la gente estaba sobre el barro y dormía a la intemperie mientras esperaba que llegue más ayuda.



Cercado

En cuanto a la provincia Cercado, Carrillo dijo que en enero y febrero se presentaron excesos de lluvias, pero en marzo todavía continuará, aunque a la fecha son deficitarias, están debajo de los promedios normales. Lo que tendría que precipitar es 84 litros por metro cuadrado, hasta el momento se llegó a 30, se tiene un déficit, sin embargo falta la segunda quincena.

“En enero se tuvo una precipitación de 194,9 milímetros, que es la acumulada de todo el mes, y febrero se llegó a 69,6 -comentó el funcionario- todavía se está esperando que en lo resta de marzo continúen las precipitaciones, en el mes de abril tendríamos lluvias pero muy ligeras, serían lloviznas con la proximidad de otoño”.