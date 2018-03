Bolivia denuncia intento de Chile de repudiar obligación de negociar salida al mar



19/03/2018 - 08:06:49

Página Siete.- Bolivia denunció este lunes ante la Corte Internacional de la Haya el intento de Chile de "repudiar" su eventual obligación de negociar un acceso al océano Pacífico para el país andino, al inicio de la última fase de su disputa ante este tribunal.



"Chile ha tratado de repudiar ese compromiso en 2011", dijo el representante boliviano ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, para quien esa negativa provocó que La Paz llevara el caso ante esa corte de la ONU en 2013.



La Paz argumenta que a lo largo del siglo XX, Chile ofreció en diferentes gobiernos y momentos solucionar el tema de un acceso soberano al mar tras la Guerra del Pacífico de 1879-1883, cuando Bolivia perdió 120.000 km2 de territorio y 400 km de costa, su única salida al mar, pero que nunca cumplió.



La tesis de Chile, es que si bien, a lo largo de su historia, ha dialogado con Bolivia para mejorar su acceso al Pacífico, no lo ha hecho como un reconocimiento de una obligación pendiente, sino como un acto de buena vecindad.



El objetivo de La Paz es que se constate la obligación de Santiago de negociar, pero no le pide a la Corte que falle "las modalidades específicas del acceso soberano al mar", apuntó Rodríguez Veltzé.



"Retorno del mar"



La disputa entró así en su última fase antes del fallo, que suele llegar meses después. Bolivia abrió los alegatos orales que se prolongarán hasta el 28 de marzo.



La expectación es alta tanto en Bolivia como en Chile. El presidente boliviano, Evo Morales, se desplazó incluso a La Haya como parte de la delegación boliviana.



Morales entró en el Palacio de la Paz sin hacer declaraciones, si bien minutos antes del inicio de la sesión subrayó en Twitter que "el retorno al mar será conquista de la dignidad de los pueblos".



"Esta es una vieja deuda que necesita ser saldada", dijo a la AFP Amancay Colque, mientras sostenía una gran bandera frente al Palacio de la Paz, sede de la CIJ.



Una veintena de activistas bolivianos se desplazaron a La Haya desde toda Europa para apoyar a su país.



"Todo el mundo piensa que esta es una batalla de David contra Goliat, con Bolivia como David, pero ese no es el caso", dijo a la AFP el representante chileno Claudio Grossman a su llegada a la audiencia.



Optimismo



En la antesala de los debates orales, los dos gobiernos, que sólo tienen relaciones a nivel consular desde 1978 tras un fallido acercamiento, manifestaron su optimismo.



"Demandamos a la CIJ, que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe y de manera pronta y efectiva, una salida soberana al #MarParaBolivia", dijo Morales.



El optimismo de Morales es tal, que incluso sugirió que tras el fallo de La Haya, que considera que será positivo, deberían elegirse mediadores, como la ONU, el papa Francisco y expresidentes, para darle un seguimiento.



El presidente chileno Sebastián Piñera, que asumió el mando la semana pasada, opinó con igual optimismo. "Quiero reafirmar una vez más la unidad y fortaleza de los argumentos de la posición chilena, tanto en lo legal, jurídico, como histórico y los hechos".



Chile ha insistido que el Tratado de Paz de 1904 definió los límites de mutuo acuerdo y que la más alta instancia judicial de la ONU no le puede obligar a ceder ni soberanía ni territorio.



Bolivia obtuvo su primera victoria en la CIJ en septiembre de 2015, cuando la Corte resolvió que tenía competencia sobre la demanda, pese a la objeción preliminar de Chile.



Otro fallo favorable a Perú



Chile enfrenta una segunda demanda en La Haya, en este caso por parte de Perú, por una disputa de jurisdicción marítima también surgida de la Guerra del Pacífico, que obtuvo en 2014 un fallo favorable a Lima, que le permitió incorporar bajo su soberanía una porción de 50.000 km2 de océano.



Perú y Bolivia fueron aliados en esa conflagración frente a Chile y tuvieron que ceder territorios al vencedor: los peruanos su región austral rica en minerales y los bolivianos su única salida al mar.



La Paz espera reeditar el logro peruano.



Lima también sigue atento el proceso boliviano-chileno, pues tiene un acuerdo firmado con Santiago en 1929 que establece que debe ser consultado, si Chile decidiera ceder en algún momento a Bolivia un territorio que fue suyo antes de la guerra.



Chilenos y bolivianos enfrentan un segundo proceso en trámite en la CIJ, por el uso de las aguas del Silala. Para Santiago, que presentó en 2016 la demanda, es un río internacional, mientras que La Paz lo considera un manantial que le pertenece.