Muñoz asegura que el obstáculo entre Chile y Bolivia es el gobierno de Evo Morales



19/03/2018 - 08:05:20

El Deber.- El excanciller de Chile, Heraldo Muñoz aseguró que el obstáculo en las relaciones bilaterales es el gobierno de Evo Morales, a horas de realizarse la fase de alegatos orales en torno a la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.



“El obstáculo para una mejor relación entre Chile y Bolivia es el gobierno boliviano, el gobierno de Evo Morales”, sostuvo Muñóz este domingo entrevistado por CNN Chile.



El exfeje de la diplomacia chilena también señaló que "probablemente no van a respetar este fallo" en caso de que el veredicto de la Corte saliera negativo para Bolivia y atribuyó esa percepción a declaraciones de autoridades bolivianas.



Muñoz, que continúa como asesor del equipo jurídico nacional e internacional que defiende los intereses chilenos en la demanda marítima interpuesta por Bolivia, reiteró que no está en riesgo la soberanía territorial ni marítima de Chile.



Dijo que su país llega preparado a la etapa de alegatos orales porque en su interpretación el fallo de la objeción preliminar dejó en claro que la demanda no reclama ‘derecho de acceso soberano’ al mar sino una obligación de negociar que tiene que ser demostrada y cuyo resultado no puede ser determinado por la Corte.



A 139 años de enclaustramiento marítimo, Bolivia enfrenta en la CIJ la demanda marítima que interpuso en 2013 contra Chile alegando dilación en las negociaciones bilaterales con ese país. A través de la misma se espera negociar una salida soberana al mar en cumplimiento de una serie de ofrecimientos chilenos, para dar una solución pacífica a la demanda boliviana.



En ese marco Bolivia abrirá la fase de los alegatos orales este 19 de marzo, posteriormente Chile responderá los días 22 y 23 y, luego, Bolivia iniciará una segunda ronda el 26 y Chile responderá el próximo 28.