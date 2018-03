Juicio Civil en Estados Unidos; los seis puntos claves que le permitirán entender este proceso



19/03/2018 - 08:02:28

Opinión.- El juicio civil iniciado en EEUU por familiares de las ocho víctimas de los hechos ocurridos entre septiembre y octubre del 2003 en Bolivia abrió muchas preguntas para entender mejor el funcionamiento del sistema judicial estadounidense, que se caracteriza por ser un sistema que garantiza los derechos de las partes en un proceso y la presunción de inocencia.



El sistema judicial de EEUU tiene al menos seis elementos que deben ser cuidadosamente comprendidos, según explicó a Urgentebo un estudio de abogados expertos en temas civiles y litigista.

La imparcialidad del Jurado



El proceso cuenta con un jurado compuesto por ciudadanos que representan a la comunidad donde se lleva el caso y que son seleccionados al azar. Para este caso denominado Mamani versus Sánchez de Lozada fueron elegidos 10 jurados. Los abogados de las partes seleccionan a los jurados. Cuatro veces al día el juez del proceso les reitera que tengan su mente abierta, que ninguno de ellos puede estar influido por los medios de comunicación o buscar información en sus celulares, tablets u otros procesadores sobre este juicio y que anulen recibir información acerca del juicio de cualquier otra fuente de información. Los jurados están prohibidos de deliberar detalles del caso hasta que el Juez les dé la instrucción respectiva al finalizar los alegatos de las partes. "Manténganse imparciales y con la mente abierta", repite el juez en este caso así como en cualquier otro del sistema judicial estadounidense.



En la propia selección del jurado se asegura de que ninguno de ellos tenga prejuicios anticipados sobre los acusados o sobre el gobierno de Bolivia. Todo esto a fin de garantizar la imparcialidad.

El Perjurio



Siendo un juicio oral, todos los ciudadanos llamados a testificar hacen el juramento de decir la verdad. Es por esa razón que los abogados se esfuerzan que el testigo tenga claro su testimonio y también tratan de descubrir contradicciones en dicho testimonio.

El Proceso



Si bien el juicio oral podría concluir tras solo cuatro o cinco semanas de audiencias públicas, la demanda en contra del ex Presidente Sánchez de Lozada lleva años tramitándose. Tanto así que la defensa ya acudió a una corte de apelaciones para evitar que el juicio continuara en instancias del sistema judicial de EEUU de manera indefinida. Esa apelación fue negada. Sin embargo, la Corte de Apelaciones puso condiciones estrictas para probar la culpabilidad. El jurado de esa corte de apelaciones determinó que debe quedar probada que una ejecución extrajudicial es el resultado de una intencionalidad de matar específicamente a la persona fallecida.



El Testigo



El testigo bajo el funcionamiento del sistema judicial estadounidense es aquella persona que presenció o adquirió conocimiento verdadero de manera directa de un hecho concreto. El aporte del testigo no puede estar contaminado de subjetividad. Debe estar ajustado objetivamente a los hechos. El juez de este proceso es exigente. Ha prohibido el uso de calificativos como “masacre” o similares, pues esos calificativos no corresponden al testimonio de los hechos. Al menos dos de los testigos de la parte demandante que acudieron en estas dos primeras semanas Juan del Granado y Ricardo Calla tuvieron declaraciones constantemente interrumpidas ya sea por los abogados de la defensa o por el juez, pues ambos testigos incluían sus propios comentarios cuando testificaban. "No editorialice" les instruía el Juez. Tampoco estos testigos fueron aprobados para atestiguar sobre las muertes de Warisata, El Alto o Chasquipampa ya que no presenciaron ninguna de esas muertes. Sánchez Berzaín también tuvo sus problemas al testificar porque le exigieron que se limite a los hechos que el conoce. Sánchez tuvo su propio debate con el abogado Sorkin. Varias veces Sánchez le decía que sea más específico en sus preguntas. Sorkin le retribuyó gentilezas. Le voy a refrescar su memoria le dijo al recordarle un testimonio anterior. Cuando termino de recordarle ese testimonio, Sorkin le dijo. Le refresqué su memoria?



Responsables o no Responsables?



El sistema judicial estadounidense se divide en dos grandes áreas penal y civil. Es importante resaltar que este es un caso civil que define una responsabilidad y no así una culpabilidad. De manera teórica existen tres alternativas por las cuales el jurado puede concluir.



Tanto para declarar responsable o no responsable, el Jurado debe asumir una posición por unanimidad. Basta que uno de los jurados tenga dudas o considere que no hay suficientes pruebas para inclinarse por cualquiera de las opciones, para que el jurado declare un "mistrial" y se cierre el caso. Existen otros motivos para declarar nulo el proceso tales como la conducta inapropiada del Juez o de un jurado. En un proceso civil, el demandante tiene que probar su caso por una "preponderancia de las pruebas" que significa que la rigurosidad de la prueba es menor que en un caso penal. Una vez que ambos lados presentan sus casos, entonces el jurado delibera y decide su veredicto. Si se decide contra el demandante, termina el caso y el juez emite un juicio a favor del demandado que lo libera de toda responsabilidad de la exigencia del demandante



Si el jurado decide a favor del demandante, se establece que el demandado es responsable. El tribunal concede daños y perjuicios (dinero) y/o exige que el demandado realice un acto concreto en satisfacción de los demandantes.



Apelación



Cualquiera que fuera la decisión de la actual Corte donde se desarrolla el juicio, las partes pueden acudir a dos instancias de apelación, al menos de manera doctrinal.



Las partes pueden acudir a la Corte de Distrito que es una corte con una jurisdicción mayor a un solo estado. Aún después de la decisión de una Corte de Distrito las partes podrían también acudir a la Corte Suprema.



Y aquí también hay un hecho muy importante. La Corte Suprema no acepta todos los casos. Según estadísticas promedio la Corte Suprema solo acepta entre un 2 al 5 por ciento de las demandas presentadas. Por ejemplo, el año 2012 se presentaron ante la Corte Suprema 7,600 peticiones. La Corte aceptó únicamente el 1.2 por ciento de todas esas peticiones



Por qué la Suprema de EEUU tiene ese promedio de aceptación? Dado que el sistema judicial estadounidense está basado en la jurisprudencia, los casos aceptados por la Corte Suprema tradicionalmente están dirigidos a crear jurisprudencia más que resolver casos que ya fueron juzgados en otra instancias



Estos elementos son claves para entender cómo funciona el sistema judicial de EEUU que evita contaminaciones o adjetivación antes que el Jurado determine su decisión final sobre los cargos que fueron presentados.