FEPC: El comercio avasalla al sector industrial de CBA



19/03/2018 - 07:50:14

Los Tiempos.- El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, alertó que por falta de políticas estructurales guiadas a incentivar la producción industrial, el departamento es avasallado por las actividades comerciales.



Según datos de la FEPC, actualmente en Bolivia existen 295.203 empresas, de las cuales el 35 por ciento se dedica al comercio, el 13 por ciento a la construcción y el 11 por ciento a la Industria.



Los datos estadísticos que maneja la FEPC, el 17 por ciento del total de empresas a nivel nacional se encuentran en Cochabamba, donde se cierran seis de cada 10 empresas que se inscriben cada año.



El estudio señala que el empleo que genera el sector industrial es un 30 por ciento mayor que ofrece el rubro del comercio.



“Esta radiografía demuestra que Cochabamba no tiene un aparato productivo porque no existen las condiciones adecuadas para el desarrollo del potencial industrial”, manifestó.



Según Bellot, a nivel regional se ha avanzado poco para dotar al sector industrial de herramientas que faciliten su producción.



Conjuntamente, la Gobernación de Cochabamba se ha impulsado el Parque Industrial de Santiváñez con la pavimentación de una carretera, la instalación de gas industrial, agua potable y alcantarillado. Sin embargo, todavía falta construir un tramo de la carretera que facilite el flujo de los camiones que se dedican al rubro industrial.



Bellot lamentó que las empresas no terminen de trasladarse al Parque Industrial de Santiváñez.



“La realidad es que el 91 por ciento de las empresas más productivas cochabambinas operan en los centros urbanos. Ellos constantemente reciben acosos de parte de la Alcaldía con el pedido de padrones municipales, registro de Senasag, entre otros. Todo el mundo quiere sacarle plata al pequeño productor”, aseveró.







PROACTIVIDAD INDUSTRIAL



La FEPC ha elaborado un proyecto que ha sido propuesto al Gobierno para que analice el proyecto de la Ley de Sustancias Controladas, contratación de Servicios, mejoras en la logística para las exportaciones, entre otros.



Bellot lamentó que no se disponga de líneas aéreas de carga que les permitan llevar los productos a los mercados de EEUU, Europa y Asia.