Lloyd Aéreo Boliviano: Terrenos, Aasana no los protocolizó desde 1967

19/03/2018 - 07:40:09

El Día.- Mientras Aasana (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea), dice haberse hecho de la adjudicación y propiedad de todos los aeropuertos del país a partir del 21 de junio de 1967 con Decreto Supremo No. 8019, según la documentación al que refiere el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que dicha norma, evidentemente en esa fecha ordena el traspaso a poder de la recién creada institución, de todos los bienes inmuebles pero sin establecer precios y el derecho propietario de los terrenos.



Es más, el 28 de julio de 1969 se emite otro Decreto Supremo No. 08867 que aprueba las evaluaciones practicadas por la comisión integrada por el LAB y Aasana, determinando el valor de todos los bienes muebles, equipos técnicos, materiales, edificios y construcciones anexas a estos. Al final dicho proceso no llegó a concretarse de acuerdo al mandato de dicha norma.



Según los ejecutivos del LAB, las autoridades encargadas de dar cumplimiento a los dos instrumentos legales, incumplieron deberes. Al mismo tiempo "no continuó el trámite debido a una observación de la Contraloría, que devolvió el trámite del Contrato Privado que se firmó con grandes errores de redacción.



"Por lo tanto nunca fue protocolizado ante la notaría como corresponde una transferencia con el Estado y mucho menos se indemnizó al LAB, porque estas propiedades, mismas que se encuentran registrados aún en Derechos Reales", argumentó Orlando Nogales, actual gerente general del LAB.



En respuesta a esta situación, Javier Mauricio Arévalo Cabrera, de profesión abogado, director general Ejecutivo de Aasana, en contacto con El Día, señaló que por más que los aeropuertos estén a nombre de una persona pueden considerarse o declararse propietarios, incluso así dispongan el documento de inscripción de derecho propietario en Derechos Reales, al final "son todos del Estado".



"El Lloyd Aéreo Boliviano confunde un poco o confunde demasiado, el hecho que sean propietarios de los aeropuertos; es el Estado el que tiene tuición sobre estos bienes. El dominio a favor de Aasana data de 1967, y ha invertido sobre todos los aeropuertos del país", aseguró Arévalo.



En un marco histórico. El Lloyd Aéreo Boliviano inició sus actividades el 14 de septiembre de 1925, teniendo como base de operaciones la ciudad de Cochabamba. La nueva empresa se gesta en la visión de un empresario alemán apellidado Killmann.



En esa tarea “titánica” de constituir la primera empresa aérea del país, según los actuales ejecutivos, prácticamente abrió a machete muchos o casi todos los aeropuertos, entre los años 20 al 50, donde además adquiere terrenos destinados a la construcción de los aeropuertos completos con sus propios dineros, intercalando la atención aeronáutica con la empresa Panagra, que fue una empresa extranjera que manejó temporalmente la actividad aeronáutica en nuestro país.



El año 1951, el LAB firma un contrato con el Estado boliviano orientado justamente para el manejo de los aeropuertos y servicios aéreos que prestaba en casi todo Bolivia, contrato basado en el Decreto No, 2642 del 25 de julio de 1951.



Dicha norma estipula desde los artículos 14 al 16 precisa el tratamiento aeroportuario, dividido en: pista de aterrizaje y los edificios e instalaciones consideradas terminales aéreas.



Según el artículo 14, "las pistas de aterrizaje que actualmente existen así como las que se construyan en el futuro por el LAB. son de propiedad del Estado". Asimismo, señala textualmente que "el LAB tendrá derecho al uso y usufructo sobre ellas".



En cambio, el artículo 15 refiere a que en caso de que el Estado creara un organismo para la administración de los aeropuertos en el país, "el Gobierno reembolsará al LAB el monto de las inversiones que, a partir de la vigencia del contrato a suscribirse en virtud del presente decreto, efectúe en la construcción, mejoramiento o ampliación de pistas de aterrizaje, menos el porcentaje correspondiente a los años amortizados , a razón del 6.6% anual. Según los actuales ejecutivos del LAB, el término “pistas de aterrizaje”, no incluye los edificios e instalaciones, los cuales son de propiedad del LAB.



El artículo 16, ordena que las construcciones de nuevos aeropuertos que fuesen necesarios para el mejoramiento de los servicios actuales se harán por el LAB, corriendo por su cuenta las erogaciones. Por su parte, el Gobierno adquirirá y proporcionara los terrenos necesarios, para lo cual se los declara de utilidad pública a los fines de su inmediata expropiación.



Según Nogales, el artículo 15 en su última parte, determina con claridad el derecho propietario reconocido por el Gobierno por entonces de la República de Bolivia al LAB. El mismo es elevado a "escritura pública", ante el Notario de Hacienda de la ciudad de La Paz el 8 de agosto de 1951, y es registrado debidamente en Derechos Reales.



Creación de Aasana. El 21 de junio de 1967, vía Decreto Supremo No. 8019 se creó Aasana.



El artículo 5 de dicha norma señala que los bienes muebles e inmuebles, instalaciones, maquinarias, equipos y demás enseres, "actualmente utilizados o destinados a la atención de los servicios y facilidades relacionados con la infraestructura Aeronáutica, de propiedad del LAB SA pasarán a poder de la Administradora de Aasana.



En ese contexto el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aasana, Néstor Villarroel, señaló que en mérito a dicho instrumento legal, que da origen a Aasana, se determina que todos los bienes inmuebles del LAB SA y Panagra pasan a propiedad del Estado.



"Además, cita que una comisión evaluadora determinará el valor de los bienes a ser transferidos y la forma del pago del LAB estará sujeto al acuerdo posterior con el Estado", explicó el dirigente.



Sin embargo, los actuales ejecutivos aseguran que por entonces el LAB ya era una Sociedad Anónima, haciendo de su estructura administrativa y organizacional una entidad netamente privado.



Luego, mediante Decreto Supremo No. 08867 de 28 de julio de 1969 se aprueba las evaluaciones practicadas por la comisión, conformada por Aasana y el LAB, determinando el valor de todos los bienes muebles, equipos técnicos, materiales, edificios y construcciones anexas a estos, de propiedad del Lloyd Aéreo Boliviano SA que pasaron a poder de la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (Aasana). Según Nogales no se establecieron precio de los terrenos.



En ese entendido, el DS 09967 determina que los ministros de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes y de Hacienda, la Administradora Nacional de Aasana, Contralor General de la República y Fiscal de Gobierno en representación del Estado, "suscriban con todas las formalidades legales para la transferencia de los mencionados bienes”. Asimismo, dichas instancias ministeriales quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del Decreto Supremo.



Curiosamente, según ejecutivos del LAB, la normativa no se dio cumplimiento, entre otros aspectos, no se continuó el tramite debido a una observación de la Contraloría, que devolvió el trámite del Contrato Privado. "Desconocemos qué pasó, nunca fue protocolizado y mucho menos se indemnizó al LAB. por estas propiedades", precisa el documento al que tuvo acceso El Día.



Ademas, el LAB remarca que respetó siempre lo que determina la norma de que las "pistas de aterrizaje son de exclusividad del Estado boliviano", que desde 1967 son explotadas por Aasana, pero sin respaldo documentario, juntamente con las terminales. Los ejecutivos del LAB observan a todo ello un franco avasallamiento de las propiedades que legalmente le pertenece al Lloyd Aéreo Boliviano SA.



Y por si fuera poco, otro documento firmado el 10 de abril de 1975 en que se respalda Aasana, cuyos ejecutivos reivindican plenamente que todos los aeropuertos son de dominio del Estado, da cuenta según el LAB que el mismo se quedó sin ejecución. En ella se establecen los 27 Aeropuertos. Ellos son: Apolo, Ascensión de Guarayos, Camiri, Cobija, Cochabamba, Concepción, Guayaramerín, La Paz, Magdalena, Oruro, Puerto Suárez, Riberalta, Roboré, Rurrenabaque, San Borja, San Ignacio de Moxos, San Ignacio de Velasco, San Javier, San Joaquín, Santa Cruz, San José de Chiquitos, Santa Ana del Yacuma, Sucre, Tarija, Trinidad, Todos Santos y Yacuiba.



Trabajadores y ejecutivos de Aasana protestan



Defensa. La Federación de Trabajadores de Aasana, protestó la semana pasada por la supuesta propiedad en aeropuertos que reclama el LAB.



Néstor Villarroel, actual ejecutivo de los trabajadores de Aasana, retrucó a los actuales ejecutivos del LAB, por qué recién reclama el derecho propietario sobre los aeropuertos de El Alto, Trompillo y Oruro. "Ha pasado tanto tiempo para que reclamen, los trabajadores rechazamos ese pedido del LAB porque consideramos que es un patrimonio propio de Aasana; quitarnos los aeropuertos es un problema para la sostenibilidad institucional y de los trabajadores", aseguró.



Dudas. Villarroel reconoció que no tiene conocimiento de que el LAB haya sido indemnizado tras la expropiación de los terrenos y bienes inmuebles que eran de su propiedad.



Además, mencionó que el LAB todavía adeuda a Aasana Bs 15 millones, deuda que data de cuando la aerolínea fue intervenida por incumplimiento de pago de impuestos, aportes a las AFP y otras obligaciones.



Recuperación



• En abril del año 2012, la nueva Federación Sindical de Trabajadores del LAB, consigue poner a derecho la empresa y previa una rápida reestructuración y pone en orden su registro en Fundempresa. Para ello acompaña un equipo de profesionales, que en forma conjunta con los trabajadores tenían a su cargo la administración, deciden recomponer la empresa ante una mala aplicación de la Ley de Aeronáutica Civil por parte de la DGAC.



• Actualmente, según la gerencia general, se encuentra en pleno proceso de recertificación impuesta por la autoridad de la DGAC, que está en una dilación incomprensible desde el año pasado, o sea, desde mayo del 2017.



• Por su parte, la DGAC, hace una semanas atrás ha informado que el LAB evidentemente tiene en curso un proceso para dicha recertificación en dicha instancia, el mismo que se encuentra paralizada por contemplar en los documentos exigidos y presentados, patrimonios inexistentes.



• De las 27 terminales aeroportuarias que el LAB dice que es de su propiedad, ya tiene debidamente saneadas y con “folio real” (registrados en Derechos Reales) los aeropuertos de Oruro con 247 hectáreas evaluadas en $us 247 millones, así como en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, de 28 hectáreas de un valor de $us 280 millones, a lo que se suma el Aeropuerto de Cochabamba donde cuenta con 21.2 hectáreas, evaluadas en $us 100 millones.



Un documento devela que Aasana no es propietaria



Otro documento al que tuvo acceso El Día, firmado por el actual director general de Aasana, Javier Arévalo Cabrera, con fecha del 22 de noviembre de 2017 y dirigido a Rubén Gutiérrez, presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, pide se proceda a elaborar el respectivo "Proyecto de Ley para el saneamiento y registro en Derechos Reales del aeródromo Juan Mendoza de la ciudad de Oruro a nombre de Aasana".



Envío. Arévalo, en la misiva dice: "en tal virtud tengo a bien remitir un borrador del Proyecto de Ley del merituado tema, para su revisión, corrección, modificación y ampliación si corresponde, apelando a su amplio espíritu de colaboración", argumenta.



Proyecto. El proyectro de Ley, posteriormente fue remitido a la Cámara de Diputados y de este a la Comisión correspondiente. Según los ejecutivos del LAB, eso prueba que dicha empresa, constituida en Sociedad Anónima, evidentemente tiene el derecho propietario inscrito en Derechos Reales de los terrenos, y en particular de Oruro.



Orlando Nogales, gerente general del LAB, señala que con una ley intentaba sanear los aeropuertos, lo cual es muy lamentable. "Esto es prueba de que en reunión con el ministro ya sabían de que no eran dueños de nada, y ordenan preparar un proyecto de Ley para llevar adelante un proceso de regularización de esos terrenos, cuyo derecho propietarios, como demuestran nuestros documentos es del LAB.