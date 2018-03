Tarija: La propuesta de crear fondo de reserva con regalías toma fuerza



19/03/2018 - 07:36:34

El País.- La Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) gestionó un taller con la Fundación Jubileo, donde se planteó crear un fondo de reserva económica para el departamento con regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), como una medida para evitar que las fluctuaciones de este sector afecten a los proyectos y programas. Esta propuesta se formalizará desde dicha comisión ante la Gobernación y es vista “con buenos ojos”, por diferentes sectores de la población.



En su momento una propuesta similar se planteó dentro de la ALDT, en el Comité Cívico e incluso desde la Región Autónoma del Gran Chaco, ya que al ser el sector hidrocarburos el principal generador de ingresos económicos del departamento depende de muchas variables. Por eso se considera necesario tomar recaudos para amortiguar un eventual descenso de precios como ocurrió el 2015, contando con un fondo de ahorro, que al habilitarse permitiría sobrellevar los baches en la economía departamental.



Sobre el tema, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, opina que es una buena idea y espera que madure para que se llegue a algo concreto, pues considera que es parte de la autonomía, que los departamentos tengan el derecho de contar con reservas, que podrían preservarse en un tesoro departamental donde vayan todos los recursos que no se ejecuten y que actualmente retornan al Gobierno nacional.

Agregó que la medida serviría para que “en tiempos de vacas flacas” se pueda disponer de estos ahorros, dándole así una nueva visión a la administración de recursos, que en la pasada gestión se caracterizó por el despilfarro.

“Lamentablemente no hemos tenido esa previsión, si hubiese sido así pudiésemos haber ahorrado una importante cantidad de dinero que podría haber estado ahora mismo ayudando a atender las múltiples necesidades del departamento. Es una propuesta muy importante, aunque no es una novedad porque se ha debatido en anteriores gestiones. La propuesta debería nacer desde la Comisión de Hidrocarburos para que se cree esa instancia; pero también es bueno preguntarnos ¿cuánto podemos ahorrar ahora que estamos en crisis?”, reflexionó Castrillo.

Al respecto, el asambleísta miembro de la Comisión de Hidrocarburos de la ALDT, Cesar Mentasti, indicó que sin duda es una iniciativa buena que puede canalizarse mediante una propuesta bien trabajada, ya que tras haber atravesado la bonanza económica, la población asume que la dependencia casi total de los hidrocarburos no es recomendable, pues ha dejado una recesión económica, falta de trabajo, de empresas que se cierran, y de una Gobernación que se endeuda para reactivar su economía.

“Se reactiva la propuesta aunque ya no en la medida de la mejor época que se tuvo, cuando la cantidad percápita en Tarija hacia noticia a nivel nacional. Ahora que sale nuevamente a la luz no es malo, porque de nuevo se tiene un levantamiento gradual de precios, nuevos proyectos hidrocarburíferos en los que Tarija puede levantar su economía. Lamentablemente en tiempos de bonanza no se ha puesto en marcha este fondo, pese a ser una propuesta que venía de anteriores gestiones. Si se empezaba a acumular desde el 2.010 cuando grandes cantidades de regalías llegaban por concepto de hidrocarburos todo sería distinto, pero ahora nos damos cuenta de la mala planificación que hubo como región y como país”, expresó.

Diego Ávila, secretario del Gobierno Municipal de la provincia Cercado, afirmó que le parece algo positivo que se pueda tener un fondo para amortiguar cualquier bajón de ingresos por concepto de hidrocarburos; sin embargo, explicó que es una iniciativa que puede ser factible solo si los distintos niveles de gobierno generan las condiciones legales.

Por el momento, ejemplificó que en el caso de los municipios carecen de un marco legal para crear un fondo similar y todos los recursos que se asignan se deben presupuestar para su ejecución en obras y proyectos.

El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA), Willman Cardozo, afirmó que en la actual coyuntura ve difícil implementar el fondo ya que hubo una época que fue ideal para esto.

En el caso del Chaco, agregó que cuando era diputado nacional impulsó un proyecto similar creando la Ley del Fondo Rotatorio. En ese contexto, dijo se planteó a los políticos de entonces en el año 2.006 crear una reserva departamental pero la respuesta fue que “había gas para 30 años” lo que es una muestra de la falta de previsión que hubo por aquel entonces y deja repercusiones hasta el presente y futuro.







el

apunte



“No se escuchó la propuesta en su momento”



El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edgar Rendón, manifestó que una vez se termine la elaboración de la propuesta es necesario estudiarla, empero dijo que es necesario reconocer que en su momento la asambleísta Sara Cuevas planteó formalmente esta idea en Tarija como proyecto legislativo, pero el MAS negó la posibilidad arguyendo que es una competencia nacional, pese a que después el Ministro de Economía y Finanzas Públicas planteó que era viable.

Waldemar Peralta, secretario de Coordinación de la Gobernación, indicó que en el año 2012 y 2013, cuando sobraban los recursos, como Comité Cívico propusieron una ley que genere ahorro en caso de que el ingreso por hidrocarburos baje pero nadie los escuchó. “Hay países que piensan con mucha más responsabilidad, pero en la época de Lino se endeudó el departamento, si hubieren hecho caso sería otra la historia, pero primero llegó la fiebre de la licitación”, afirmó.