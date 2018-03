Un estudiante gana $250,000 por resolver un problema que ayudará a los granjeros a ahorrar miles de dólares



18/03/2018 - 21:00:12

El Diario NY.- Cada año, se envían unos 1.800 proyectos a la competencia de ciencias más antigua y prestigiosa en los Estados Unidos, la Regeneron Science Talent Search.



De estos documentos participantes, uno pertenecía a Benjamin “Benjy” Firester. Benjy quería usar las matemáticas de una manera que puediera beneficiar a las personas directamente y poniendo el foco en algo tan particular como una papa.



Benjy desarrolló un modelo de computadora que predice cómo es probable que los patrones del clima propaguen las esporas del hongo del tizón tardío (Phytophthora infestans), que causa miles de millones de dólares en daños a los cultivos de patata y tomate cada año.



El programa de Benjy usó datos de los agricultores (como la ubicación de la plaga) y los informes meteorológicos de la región (incluida la humedad y la dirección del viento) para predecir dónde es probable que se extienda la plaga. Los agricultores podrían utilizar estos datos para evaluar el riesgo de plagas y utilizar o reducir el fungicida preventivo en consecuencia.



Su proyecto podría algún día ahorrar a los agricultores mucho tiempo y dinero. También ahorrar una gran cantidad de alimentos en el proceso.



“El proyecto de Benjy combina varios campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés)”, dijo Sudarshan Chawathe, presidente del jurado. “Su uso de los datos existentes para hacer predicciones es innovador y estamos impresionados por el compromiso a largo plazo de Benjy con su investigación”.



Por supuesto, Benjy no fue el único prodigio en la competencia. En el segundo lugar, ganando r $175,000, Natalia Orlovsky, de 18 años, examinó la respuesta de las células del pulmón a los cigarrillos electrónicos.



Se decidió a trabajar en ése área porque se sorprendió al saber que estos cigarrillos electrónicos se comercializan específicamente en adolescentes, promocionados como una alternativa segura a los cigarrillos. También estudió el efecto de la nicotina, descubriendo que este sistea estresa las células humanas incluso cuando no hay nicotina presente.



El tercer premio y sus $ 150,000 dólares fue a parar a Isani Singh, de 18 años, por su trabajo en mujeres con síndrome de Turner, una anomalía genética que afecta el desarrollo de las niñas, causando baja estatura y problemas en los ovarios.



“Felicidades a los principales ganadores de Regeneron Science Talent Search de este año”, dijo Maya Ajmera, presidenta y directora ejecutiva de Society for Science & the Public y Publisher of Science News.



Tal y como viene haciendo hace más de 70 años, la competencia brinda un oasis de optimismo y de esperanza para hacer del mundo.



Esta competencia de talentos científicos es una de las más antiguas, prestigiosas y exitosas del mundo. La Sociedad para la Ciencia y el Público comenzó la competencia en 1942 con Westinghouse Electric Corporation. Desde entonces, más de 22,000 participantes han sido nombrados semifinalistas y 2,920 han viajado a Washington, D.C., como finalistas del concurso; trece de ellos ganaron el Premio Nobel, y dos ganaron la Medalla Fields, mientras que once obtuvieron la Medalla Nacional de la Ciencia. Muchos otros han ganado numerosos elogios en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. El exalumno más reciente de Science Talent Search que recibió el Premio Nobel es Kip Thorne, que ganó el Premio de Física en 2017 por su trabajo en ondas gravitacionales