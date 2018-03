Descubren 15 nuevos planetas, uno de ellos potencialmente habitable



18/03/2018 - 20:58:06

El Diario NY.- Un equipo de investigadores japoneses ha confirmado el descubrimiento de 15 nuevos exoplanetas que orbitan alrededor de enanas rojas (unas estrellas pequeñas), y un sistema de tres súper Tierras, una de las cuales parece estar ubicada en la zona habitable de la estrella.



Los exoplanetas son planetas que orbitan alrededor de una estrella que no sea nuestro Sol. Se han descubierto varios a lo largo de la historia. Y hora, según informó la NASA, debemos agregar 15 exoplanetas más a esa cuenta.



Los hallazgos (publicados en dos artículos en The Astronomical Journal) se basan en datos de la segunda misión de la nave espacial Kepler de la NASA, K2.



“Es importante tener en cuenta que el número de planetas alrededor de enanas rojas es mucho menor que el número alrededor de estrellas de tipo solar”, informa Teruyuki Hirano, investigador principal del equipo del Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra del Instituto de Tecnología de Tokio.



“Los sistemas de enanas rojas, especialmente las enanas rojas más frías, apenas están empezando a ser investigadas, por lo que son objetivos muy interesantes para futuras investigaciones de exoplanetas”.



Tres de los planetas recién descubiertos son los llamados súper-Tierras. De estos tres, uno se encuentra en la zona llamada habitable, orbitando su estrella a la distancia justa para poder soportar agua líquida.



Sin embargo, no hay garantía de que este sea realmente el caso, ya que otros parámetros pueden influir en la temperatura de un planeta e influir en la posibilidad de que albergue vida.



Uno de los puntos más alentadores del descubrimiento es que, al parecer, estos planetas se descubrieron orbitando alrededor de estrellas ricas en metales.



Nuestro sol, por ejemplo, es rico en estos metales por lo que hay esperanza de que alrededor de esas estrellas haya más planetas.



También parece haber una conexión entre el tamaño de los planetas y la cantidad de metal en la estrella anfitriona.



“Los planetas grandes solo se descubren alrededor de estrellas ricas en metales”, dice Teruyuki Hirano al portal Zme Sciene.



