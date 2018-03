Trump prepara sanciones contra la criptomoneda de Venezuela



18/03/2018 - 20:47:53

RT.- El presidente de EEUU, Donald Trump, tomará nuevas medidas contra Venezuela y restringirá las transacciones financieras estadounidenses que involucren a la criptomoneda venezolana petro, informa el portal McClatchy, citando fuentes familiarizadas con los planes de la administración estadounidense.



Las medidas restrictivas del petro formarían parte de un nuevo paquete de sanciones contra el país latinoamericano, que la Casa Blanca anunciará la próxima semana.



Sin embargo, las fuentes no aclaran de qué forma Washington planea limitar la facturación de la criptomoneda venezolana, aunque la publicación señala que la República Bolivariana lanzó su "versión del bitcóin" con el fin de eludir las sanciones de EE.UU.



La preventa del petro, que está respaldado por más de 5.000 millones de barriles de petróleo, fue lanzada por el Gobierno venezolano el pasado 20 de febrero. Pero en enero Washington ya había advertido a los ciudadanos estadounidenses que deseen invertir en esa nueva moneda digital, de que pueden ser perseguidos por la justicia a causa de las sanciones impuestas a Caracas.



Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que el objetivo del "ataque" de EE.UU. contra el petro es apoderarse de los recursos energéticos venezolanos. "La enorme diferencia es que el petro tiene un respaldo tangible, el petróleo. Nadie puede negar las reservas petrolíferas que tiene Venezuela, oro, diamante, gas", aseveró Cabello, indicando que si la criptomoneda venezolana no tuviera un impacto positivo en el mercado internacional Washington no le prestaría atención.